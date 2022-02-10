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愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

▲男女都適用！5個必知戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲12星座看起來不愛的行為，其實比誰都還愛你。（圖／翻攝unsplash、pexels）

生活中心／綜合報導

有些人不喜歡把「我愛你」掛在嘴上，希望能用具體行動讓對方感受到真正的「愛」，但很多時候，會讓另一半以為「他不愛自己」，據《星座好朋友》網站分析，12星座看起來不愛你的行為，其實早已把你當成最重要的人。

1.愛你偏偏躲著你
代表星座：水瓶座、雙子座、巨蟹座、雙魚座

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水瓶、雙子平常非常有自信，巨蟹、雙魚卻很容易對自己沒有自信，這看起來完全不一樣的兩類人，在愛情裡卻都是一樣脆弱，因為愛上了，覺得你完美，嫌自己不夠好，明明很在乎卻又躲著。

2.愛你卻又愛罵你
代表星座：獅子座、天蠍座、處女座、牡羊座

身為這些星座的另一半，是不是經常覺得他們對你很兇呢？不要因為這樣就誤會他們不愛你，其實正是因為在乎，語氣才會那麼急，他擔心你的身體，才會盯著你，要你按時吃飯、出門多穿點，你不聽話，他的語氣就會變得嚴厲，甚至會對你發脾氣，因為你不懂得照顧自己，他們會心疼，他們覺得自己有義務好好照顧你，也許這樣的關心會讓你感到有壓力，但不可否認，這樣的舉動都是來自愛你的心。

3.愛你卻又不陪你
代表星座：魔羯座、金牛座、天秤座、射手座

比起其他星座，他們大概是最常不陪在戀人身邊的星座了，比起現在一起享受幸福甜蜜，他們更想給愛的人一個美好的未來，無論是個性本身就非常務實的魔羯跟金牛、還是講究平衡的天秤、或是個性樂天的射手，當他們真正認定了一個人，會變得更成熟，也會比從前更努力的經營起生活，總覺得他不夠愛你，其實他們用另一種方式在愛你，誰不想待在身邊，一起享受兩人世界呢？但是他們知道，要能忍住自己的慾望，去做真正對你好的事，才是真愛。

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