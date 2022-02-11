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準備好住一起了嗎？12星座最適合的同居生活助感情升溫

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲情侶之間住在一起才會知道彼此適不適合。（圖／取自免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導

交往到一定的時間，想要更加了解彼此的生活習慣，都會想要嘗試同居，《星座好朋友》網站幫你分析了12星座同居，需要注意的事項，不只能幫助兩個人之間常常「保鮮」，也是感情增溫的小撇步唷！

別拘束他們的生活
代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

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火象的個性衝、勇往直前、自尊心高，他們就是無法接受被管、強迫改變，會讓他們覺得跟你生活備感壓力，跟你生活在一起，一點都不覺得快樂，記住千萬不能拘束他們，反而要支持他們，陪他們去衝，他們才會更加確定你是他們想過一輩子的人。

要給踏實感的生活
代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象的特質就是看得遠、希望感情長久，所以你的上進心跟努力，對他們來說就是踏實感的來源，如果你不只沒有一份能做長久的工作，常常就換工作，沒有耐心做，看你過得很渾渾噩噩，他們就會感到害怕，跟你在一起，自己的未來會幸福嗎？擔心在一起後，會毀了自己原本踏實的生活，所以要跟他們同居前，必須要先打好自己穩定的基底。

不能過太無趣的生活
代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座經常三分鐘熱度，要他們維持長時間做一件事，得讓他們有高度的興趣才行，想要跟他們同居，不能過太無趣的生活，沒有驚喜、樂趣，甚至平淡，這樣會讓他們覺得自己跟單身沒兩樣，如以一來，他們會想往外去尋找刺激，平常製造驚喜，像是可以突然沒事就帶他們去看夜景、一起喝點酒說些心裡話，做一些讓他們沒在今日計畫內的事情，想跟他們一起生活，就不能太一成不變。

要有浪漫的生活
代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座對於感情比較敏感，越是天馬行空越好，最好還要讓他們覺得有浪漫的生活，因為他們嚴重的疑心病會無處安放，所以紀念日要特別過，最好還要常常就公告全天下自己已死會，私人時間斷絕跟別的異性聊天，這種可以讓他們安心浪漫的小舉動，他們就會覺得對你很放心，就不會過著每天都擔心你會愛上別人，如過要同居，就得特別花心思照顧他們敏感的小情緒。

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