　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中停管處推Dress Code！公務員快起肖爆離職潮　女處長說話了

▲台中停管處新處長要求同仁玩Dress Code爆離職潮　當事人「沒有強迫」。（圖／民眾提供）

▲台中停管處新處長要求同仁玩Dress Code爆離職潮，對此盧佳佳回應，「沒有強迫、未來考慮取消」。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市交通局新任停管處長盧佳佳遭爆料，不認真工作卻每個月辦制服日（Dress Code），同仁生日收到處長禮物還得舉牌跟處長合照，有人因此壓力大到離職。對此，盧佳佳回應，「沒有強迫」訂制服日，發想創意的人是單位同仁，希望透過共同的活動來提升同仁的內部向心力，未來可考慮取消。

盧佳佳指出，制服日發想創意的人是單位同仁，經過大家討論後，安排每個月一天，但「並無強迫」一定要穿著主題裝扮來上班、「完全自由參與」，而制服款式則是由各單位同仁以討論活動的方式，由下而上決定，在辦公業務之外，希望透過共同的活動來提升同仁的內部向心力，若有個別同仁向媒體爆料，未來可考慮取消。

▲台中停管處新處長要求同仁玩Dress Code爆離職潮　當事人「沒有強迫」。（圖／民眾提供）

另外，爆料者還提到慶生活動造成困擾，盧佳佳表示，為了希望停管處可經營成大家庭，同事們重要的日子互相祝福，例如生日等節慶，才製作簡易看板供拍照留念。

至於爆料指稱，此舉造成人員離職率過高。台中市交通局則指出，今年度離職人數與去年同期比較相當，並無增加太多，離職主因是停管處收費管理員薪資不高，員工要是找到待遇更好的工作即離開，如107年招募66人、109年也招募一批，111年準備再招募40人。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
泡麵、衛生紙都輸了　網抓包「它」狂漲價：真的快吃土
王力宏為何要凍結李靚蕾帳戶？　律師分析2原因：真的敢秀下限
楊祐寧爸脫口《華燈》兇手　全場驚呆
醫師夫摩鐵爽％女課長！副院長妻驚見小三下半身空空
快訊／遭李靚蕾控「斷財源、拒給扶養費」　王力宏175字回應
染疫家族10人走春「跨7鄉鎮16足跡」　匡列510人採檢出爐
高雄多隻比特犬遭「裝麻袋束口」丟棄　河川飄一排狗屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂男賣場拒戴口罩！嗆警：碰我告你擾民　揪釘孤支下場慘爆

變換車道沒打方向燈！2分鐘被檢舉3次　法官判後2次免罰理由曝　　

87歲翁樓梯跌倒破頭亡！兒怒告70歲居服員　「4個字」讓他吞敗

台中停管處推Dress Code！公務員快起肖爆離職潮　女處長說話了

前總統親家趙玉柱內線交易、侵占2罪定讞　應執行4年3月

士檢榮獲「推展廉政卓越獎」第一名　抽出5位財產申報實質審查

只為了1萬元債務大白天街頭砍人　債主傷可見骨兇嫌陸續到案

快訊／桃園6月女嬰遭隔板壓身亡　母一旁同睡...阿嬤發現救不回

彰化消防局首次大搬風！累積外勤經驗　9名一級主管大動作輪調

遇警方臨檢迴轉躲避查緝　酒駕男落警方口袋戰術遭送辦

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

超Q刺蝟洗澡狂墊小腳偷跑！ SPA完舒服到「縮成球」超萌

狂男賣場拒戴口罩！嗆警：碰我告你擾民　揪釘孤支下場慘爆

變換車道沒打方向燈！2分鐘被檢舉3次　法官判後2次免罰理由曝　　

87歲翁樓梯跌倒破頭亡！兒怒告70歲居服員　「4個字」讓他吞敗

台中停管處推Dress Code！公務員快起肖爆離職潮　女處長說話了

前總統親家趙玉柱內線交易、侵占2罪定讞　應執行4年3月

士檢榮獲「推展廉政卓越獎」第一名　抽出5位財產申報實質審查

只為了1萬元債務大白天街頭砍人　債主傷可見骨兇嫌陸續到案

快訊／桃園6月女嬰遭隔板壓身亡　母一旁同睡...阿嬤發現救不回

彰化消防局首次大搬風！累積外勤經驗　9名一級主管大動作輪調

遇警方臨檢迴轉躲避查緝　酒駕男落警方口袋戰術遭送辦

換個角度遊基隆！基隆砲台巡禮　最小砲台竟位在國中校園！？

古林睿煬扮檢察官更注意犯錯之處　陳傑憲籲球員勿玩手遊賭博

趙少康喊話民眾黨重談藍白合　「不合作會被擊破」

狂男賣場拒戴口罩！嗆警：碰我告你擾民　揪釘孤支下場慘爆

避免造成防疫破口　東縣府呼籲宮廟淨宅祈福嚴守防疫規範

「林三淡」拆夥！淡水房價追不上它們　網友提改「基八淡」

使用鳥取訓練器材盼突破　廖任磊春訓先發、後援都準備

變換車道沒打方向燈！2分鐘被檢舉3次　法官判後2次免罰理由曝　　

《華燈初上》章廣辰私服穿搭更圈粉！簡單3技巧變身好感男友

武陵、九族櫻花大爆發！KKday首推九族賞櫻野餐、指定商品折150

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

休旅車國道硬切「橫著走」　下秒失控翻車

36D辣女cosplay無套吹　老司機掏3000爽洗殘廢澡

獨／台中男遭開山刀砍斷3指　嚇傻站路中鮮血狂流

快訊／太平傳行車糾紛　男子持開山刀砍斷3指

淫小三床戰4寶爸　怨前戲不夠限30分鐘

快訊／台中男太陽穴中彈　警消到場已死亡

獨／美容董座有2台保時捷卻淪劫匪　鄰居驚：不可能

搶劫畫面曝光！高雄男開保時捷持槍搶銀行　辣椒水秒制伏

帶女愛將搭私人飛機打小白球　蔡友才出事了

砍人畫面曝！　不滿車被砸男持開山刀回擊

即／高雄傳命案　男子陳屍廂型車

更多熱門

相關新聞

春節期間台北路邊停車要收費嗎？

春節期間台北路邊停車要收費嗎？

9天年假即將到來，這段期間有很多地方不實施收費，像是0時至5時的國道全線；至於過年期間是否會收取停車費，也是大家關心的問題，一名網友表示，「素聞過年期間台北是空城，不知道是真是假，只是沒人的台北過年期間路邊停車要收費嗎？」對此，北市停管處也在近日發布公告

1218公投日　北市路邊停車格不收費

1218公投日　北市路邊停車格不收費

停車場沒空位！進場「5分鐘噴50元」慘無限倒車

停車場沒空位！進場「5分鐘噴50元」慘無限倒車

婦抱幼嬰困停車場繳了1780元才脫身　痛批pay.taipei智慧支付擾民

婦抱幼嬰困停車場繳了1780元才脫身　痛批pay.taipei智慧支付擾民

全家在同單位工作　台中停管處說真相

全家在同單位工作　台中停管處說真相

關鍵字：

盧佳佳停管處制服日

讀者迴響

熱門新聞

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

快訊／今本土+18！境外暴增61例

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

快訊／李靚蕾五點反控「慘被王力宏凍結帳戶」

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面