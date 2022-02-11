台中停管處推Dress Code！公務員快起肖爆離職潮　女處長說話了

▲台中停管處新處長要求同仁玩Dress Code爆離職潮，對此盧佳佳回應，「沒有強迫、未來考慮取消」。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市交通局新任停管處長盧佳佳遭爆料，不認真工作卻每個月辦制服日（Dress Code），同仁生日收到處長禮物還得舉牌跟處長合照，有人因此壓力大到離職。對此，盧佳佳回應，「沒有強迫」訂制服日，發想創意的人是單位同仁，希望透過共同的活動來提升同仁的內部向心力，未來可考慮取消。

盧佳佳指出，制服日發想創意的人是單位同仁，經過大家討論後，安排每個月一天，但「並無強迫」一定要穿著主題裝扮來上班、「完全自由參與」，而制服款式則是由各單位同仁以討論活動的方式，由下而上決定，在辦公業務之外，希望透過共同的活動來提升同仁的內部向心力，若有個別同仁向媒體爆料，未來可考慮取消。

另外，爆料者還提到慶生活動造成困擾，盧佳佳表示，為了希望停管處可經營成大家庭，同事們重要的日子互相祝福，例如生日等節慶，才製作簡易看板供拍照留念。

至於爆料指稱，此舉造成人員離職率過高。台中市交通局則指出，今年度離職人數與去年同期比較相當，並無增加太多，離職主因是停管處收費管理員薪資不高，員工要是找到待遇更好的工作即離開，如107年招募66人、109年也招募一批，111年準備再招募40人。