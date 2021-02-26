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全家3姊妹遭爆在同單位工作　台中市停管處澄清真相

▲▼台中市交通局停管處被民眾檢舉。有員工在上班時間呼呼大睡。（圖／東森新聞）

▲台中市交通局停管處被民眾檢舉。有員工在上班時間呼呼大睡。（圖／東森新聞，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

近日有民眾爆料，台中市停車管理處一名女員工上班時間睡死，各種離譜睡姿都被拍下來。更傳出郭女的父母也都在同個單位工作，甚至有三姊妹都在隔壁課上班的八卦，讓外界一度質疑是黑箱作業。但停管處對此卻出面澄清，強調單位「業務員」都是透過正式筆試或口試招聘進來的，並無不法。

▲▼台中市交通局停管處被民眾檢舉。有員工在上班時間呼呼大睡。（圖／東森新聞）

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上班時段，郭女大喇喇仰躺睡、趴睡，睡到完全忘我，但一旁的員工卻都忙著工作，畫面形成強烈對比，誇張行徑全被拍下來爆料。不過，郭女事後卻出面解釋說，她本人有精神衰弱症，發病時會突然有一點想睡覺。目前她已主動提出離職，辭呈已被簽准。

《東森新聞》報導，停管處設施工程課還被加碼爆料，郭女是透過母親介紹跟著繼父一同到該單位工作，就連隔壁課也有一家三姊妹在一起工作的八卦。讓人不免質疑公家機關是否黑箱作業，簡直上演台版寄生上流。

▲▼台中市交通局停管處被民眾檢舉。有員工在上班時間呼呼大睡。（圖／東森新聞）

不過，台中市停管處祕書張富淼強調任用並無不法，所有程序都是符合規定的，郭女所待的職位是業務員，而且都是一年一聘的，皆是透過正式筆試或口試招聘進來，由於需要出外奔波，許多人可能會待不住，所以流動率很高。

台中停管處還指出，去年2月曾有137人報考業務員，只錄取了21人，目前所有員工約有200人，其中170名都是一年一聘的業務員。

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