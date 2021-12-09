1218四大公投日！北市路邊停車格不收費　商圈景點周邊仍照收

1218公投將至，國民黨總動員大力宣傳「四個同意」，新北市長侯友宜仍遲未表態，國民黨今（9）日晚上將在新莊舉辦公投造勢晚會，侯友宜則安排市政行程，將赴淡水海關碼頭視察光映淡水系列活動。被問到何時會盡到「黨員」義務，侯友宜重申，他會把自己的角色扮演好，站在國家長遠發展上支持所有人民關心的議題，「我會用我自己的行動來表示支持跟關心。」