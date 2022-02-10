酒店少爺淫問女學生「是不是處女」　恐嚇不聽話要殺妳陪葬下場曝

▲怪男在火車站隨機騷擾女學生，要求她給出處女之身，不聽話就要拿刀捅。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名16歲女學生在新竹火車站附近要搭乘客運，遇到賴姓男子上前攀談，男子騷擾女學生問「妳是處女嗎？可以讓我摸一下嗎」並說自己今晚要自殺，如果女學生忽視他，他要拿刀捅女學生當陪葬品，女學生先假裝配合再躲進廁所向媽媽求救。賴一審被新竹地方法院判處有期徒刑10月，上訴後高等法院駁回，維持原判。

判決書指出，女學生在2021年3月26日至新竹火車站旁客運站等車時，曾在酒店當少爺的賴姓男子上前搭話，示意女學生陪同坐到旁邊花圃後說「我是被社會背叛的人，今晚要自殺，幸好妳剛才沒有忽視我，不然我就拿刀捅妳，當我今晚的陪葬品」女學生驚嚇不敢離去，賴男又問「妳是處女嗎？可以給叔叔妳的處女嗎？或是讓我摸一下都好……」



機警的女學生假意要上廁所，在廁所內以手機連絡媽媽求救，但賴男在門外持續對女學生說「把下面擦乾淨一點」、「你有自慰過嗎？幫叔叔口交可以嗎」、「不然讓我看一下你的胸部」等淫語，女學生怕男子闖入，先走出門外說母親已在火車站等候，並沿路向路人以眼神求救，才順利脫離賴男的掌控，並向警方報案。

賴男接受警詢時表示，自己從沒有說過口交、自慰等語，也以口頭詢問女學生意願，如果對方答應才會行動，沒有真正碰觸到對方身體，否認有犯行，新竹地方法院一審依強制罪判賴男有期徒刑10個月。

賴男不服上訴，高等法院認為賴男對未成年女學生說「今晚要自殺」，看對方年紀尚小不知所措，以言語恐嚇如果不聽話就要拿刀捅女學生陪葬，並從女學生與媽媽的求救對話截圖中確認事發過程，認為女學生飽受驚嚇與恐懼，足以影響未來與他人之交際或來往，且賴男在公眾場合隨機挑選對象下手，對社會治安影響甚鉅，於是駁回賴男上訴，維持一審判決。