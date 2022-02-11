從小被講「生肖不受歡迎」！她怨：招誰惹誰了　引網共鳴

▲原PO從小就被說「妳的生肖不受歡迎」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者謝欣辰／綜合報導

今年是壬寅年，屬虎者迎來本命年。就有網友在《爆怨2公社》表示，自己從小就被講「妳生肖不受歡迎」，讓她不解又無奈，直呼「到底招誰惹誰了」，貼文一出，意外引來網友共鳴。

原PO一開頭就直言，「屬虎的到底是招誰惹誰了？」並表示自己是屬老虎的，但卻從小到大都被告知「妳的生肖非常危險也很不受歡迎」，不僅如此，原PO小時候一直羨慕隔壁鄰居可以當花童，但自己遲遲沒機會，連現在都老大不小了還沒當過伴娘，讓她無奈「屬虎的真的有這麼倒楣嗎？」

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無奈的原PO不禁好奇問大家，「請問屬虎的你們有碰過很多禁忌嗎？還是屬虎的哪裡吃香？」貼文一出，引起許多同樣也屬虎的網友共鳴，「我覺得這些禁忌超不合哩，如果照這樣說，那屬老虎的根本也不能結婚了不是，真的很無聊的陋習」，「我屬虎...很多告別式都不能進去，送了奠儀就離開了，有些婚禮也是被排除在外」。

也有網友安慰原PO，「虎很好啊，可以想說這些麻煩事都沒我的份，我表姐結婚，我還跟她一起坐主桌勒，我結婚找了屬虎的朋友當伴娘，我阿嬤一點意見都沒有，她可是家裡最大的老虎」，「別想那麼多，一切隨緣...有多少名人企業家都屬虎，他們還不是一樣成就非凡，屬什麼沒有錯，禁忌的是人的心，轉念想，少包紅包，少了許多接觸的是非」。