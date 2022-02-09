　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩31連摃！頭獎衝11億　「4生肖、4星座、2血型」財運旺爆

▲適逢農曆春節連假，不少民眾都會到彩券行購買大樂透、威力彩來試試手氣。（圖／記者吳康瑋攝）

▲威力彩頭獎上看11.5億元。（圖／記者吳康瑋攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩連摃31期，下期頭獎累積金額上看11.5億元！對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師臉書特別點名，「4生肖、4星座」財運旺盛，若搭配指定「2血型」加持，中獎機率大提升，趕快來看看自己有沒有上榜。

財運最旺星座

第四名：雙子座
2月10日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣沖霈，建議雙子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

第三名：水瓶座
太陽與土星落入水瓶座的命宮，顯示水瓶座能得到太陽與大地之母的能量，建議下注前
多穿大地色系衣服，如：象徵木幹的灰褐色、泥土的棕黃色.草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二名：雙魚座
木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，建議下注前買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手摸樹，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝手中的水，就能得到海王星與木星的加持。

第一名：處女座
水星.金星.火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座橫財看漲，財運能量噴發，然而水星為藍色.金星為白色.火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，建議下注前多吃紫色食物，如：芋頭.茄子.紫米飯.葡萄..等。都能提升大量財氣。

▲彩券,大樂透,威力彩。（圖／記者陳依旻攝）

▲威力彩31連摃！頭獎上看11.5億。（圖／記者陳依旻攝）

好運生肖

龍、兔、馬、豬

小孟老師特別指出，以上星座，若再搭配「A型與AB型」的人，偏財運勢更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。

財運最旺時段

中午時段：11：00-1：00
下午時段：15：00-17：00
晚上時段：17：00-19：00

開運方位

東北方

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
私密片外流　熊熊感慨發聲
「前國防部長之子」扳倒中油最貪公務員　查扣2710萬破司法紀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩31連摃！頭獎衝11億　「4生肖、4星座、2血型」財運旺爆

2022年桃花月大公開！「4星座」西洋情人節前可望脫單

快訊／義大晚間緊急清消！停業公告曝光：配合防疫

快訊／北市南山廣場爆「確診足跡」！晚間6點全棟急清消

女足代表隊搭機返台　落地又驗出1人陽性…36人送隔離

快訊／「天宇布袋戲」領袖黃文耀過世　臉書發布訃聞公告

福食有條件解禁2月21日上路　張麗善指示衛生局嚴格稽查抽驗

第22期疫苗「明天10:00開搶」！727萬人符合資格　莫德納數量最多

快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天

高雄港堵疫情！兩天篩完2.3萬人　明起未篩檢禁入港區工作

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

宛宛兒崩潰求救！全身起紅疹　癢爆「超痛苦」：第一次這樣怎麼辦？

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

名車過彎沒減速直衝上樓梯　秒變裝置藝術民眾傻眼報警

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

板橋1家4口染疫足跡曝光　確診女搭捷運至信義區上班

被嗆不敢吃辣！怒灑整坨辣椒粉　他一口吞嗆到流口水「證明自己」

威力彩31連摃！頭獎衝11億　「4生肖、4星座、2血型」財運旺爆

2022年桃花月大公開！「4星座」西洋情人節前可望脫單

快訊／義大晚間緊急清消！停業公告曝光：配合防疫

快訊／北市南山廣場爆「確診足跡」！晚間6點全棟急清消

女足代表隊搭機返台　落地又驗出1人陽性…36人送隔離

快訊／「天宇布袋戲」領袖黃文耀過世　臉書發布訃聞公告

福食有條件解禁2月21日上路　張麗善指示衛生局嚴格稽查抽驗

第22期疫苗「明天10:00開搶」！727萬人符合資格　莫德納數量最多

快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天

高雄港堵疫情！兩天篩完2.3萬人　明起未篩檢禁入港區工作

外送員凌晨接現金單！到場顧客竟喊「沒錢」：去巷口跟我媽媽拿

冬奧爆黑哨爭議！日本滑雪女神「高梨沙羅」崩潰　南韓滅團怒抗議

張杰謝娜「買屋事件」逆轉？　染疫房仲直播「我是普通人」被罵翻

睽違14年！兄弟計畫到台東主場比賽　派人台東場勘

北京冬奧裁判不公爭議　韓國年輕人仇中意識升溫

氣象戰：俄羅斯軍隊會在3月底前進攻烏克蘭？

威力彩31連摃！頭獎衝11億　「4生肖、4星座、2血型」財運旺爆

孫維德／通膨來臨？　讓人想起1970年代

黃竣民／「史上最硬教召」就決定靠「露營」嗎

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

生活熱門新聞

義大晚間緊急清消！停業公告曝光

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

當乩童7年「老公收入曝光」打頭另加4000元

桃花開！4星座情人節前可望脫單

快訊／桃園最新足跡曝光　美廉社、藥局入列

第22期疫苗明天開搶！727萬人符合資格

最強調理包泡麵？網點名「4品牌」

「iPhone能用4年嗎？」釣出強者曝1神機：6年了還在用

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

即／北市南山廣場爆確診足跡！全棟急清消

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

即／「天宇布袋戲」領袖黃文耀過世

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

更多熱門

相關新聞

桃花開！4星座情人節前可望脫單

桃花開！4星座情人節前可望脫單

距離2月14日西洋情人節剩不到一個禮拜，不少人急著談戀愛卻苦無對象，畢竟感情這回事可遇不可求，但相對地，緣分來時，常常也是擋都擋不住！《科技紫微網》幫12星座整理出2022年的「桃花月」，其中金牛、巨蟹、獅子、天秤，這陣子都有機會遇到合適對象，想脫單可得好好把握！

大樂透連4槓！下期上看2.6億元

大樂透連4槓！下期上看2.6億元

這「3種眼神」　代表他對你藏不住愛意

這「3種眼神」　代表他對你藏不住愛意

大樂透2.1億獎號出爐！中了辭職等過年

大樂透2.1億獎號出爐！中了辭職等過年

另一半不傲嬌？可能是因為還沒踩到他們的點！

另一半不傲嬌？可能是因為還沒踩到他們的點！

關鍵字：

威力彩星座生肖血型財運運勢頭獎大樂透樂透小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

義大晚間緊急清消！停業公告曝光

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

初九10大禁忌秒懂　觸犯窮一年

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

熊熊正向自嘲私密片外流：至少還能有一點快樂

噁！高雄知名冬瓜行被爆老鼠死鍋中

當乩童7年「老公收入曝光」打頭另加4000元

「綜藝大哥大」張菲隱退3年現況曝光！　鬆口復出計畫

即／雲林暗夜大火吞民宅嚇壞鄰居

嚴德發之子扳倒中油最貪公務員　查扣2710萬破紀錄

館長退貨糾紛告輸買家！30字回應神反轉

桃花開！4星座情人節前可望脫單

營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」

老兵兒子跨海爭遺產　前妻靠「關鍵10分鐘」致勝

更多

最夯影音

更多
狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺
婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

宛宛兒崩潰求救！全身起紅疹　癢爆「超痛苦」：第一次這樣怎麼辦？

宛宛兒崩潰求救！全身起紅疹　癢爆「超痛苦」：第一次這樣怎麼辦？

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面