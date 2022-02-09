威力彩31連摃！頭獎衝11億　「4生肖、4星座、2血型」財運旺爆

▲威力彩頭獎上看11.5億元。（圖／記者吳康瑋攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩連摃31期，下期頭獎累積金額上看11.5億元！對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師臉書特別點名，「4生肖、4星座」財運旺盛，若搭配指定「2血型」加持，中獎機率大提升，趕快來看看自己有沒有上榜。

財運最旺星座



第四名：雙子座

2月10日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣沖霈，建議雙子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。



第三名：水瓶座

太陽與土星落入水瓶座的命宮，顯示水瓶座能得到太陽與大地之母的能量，建議下注前

多穿大地色系衣服，如：象徵木幹的灰褐色、泥土的棕黃色.草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。

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第二名：雙魚座

木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，建議下注前買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手摸樹，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝手中的水，就能得到海王星與木星的加持。

第一名：處女座

水星.金星.火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座橫財看漲，財運能量噴發，然而水星為藍色.金星為白色.火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，建議下注前多吃紫色食物，如：芋頭.茄子.紫米飯.葡萄..等。都能提升大量財氣。

▲威力彩31連摃！頭獎上看11.5億。（圖／記者陳依旻攝）



好運生肖

龍、兔、馬、豬

小孟老師特別指出，以上星座，若再搭配「A型與AB型」的人，偏財運勢更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。



財運最旺時段



中午時段：11：00-1：00

下午時段：15：00-17：00

晚上時段：17：00-19：00



開運方位

東北方