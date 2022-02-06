威力彩30連摃！頭獎上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

▲威力彩頭獎上看9.1億元。（圖／資料照／記者鄒鎮宇攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩頭獎30連摃，8.06億元頭獎累入次期，下周一頭獎預估上看9.1億元。對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師今天（6日）在臉書表示，天秤座、天蠍座、處女座和魔羯座以及生肖屬兔、蛇、猴、虎有偏財運，命中有福報，再搭配他所說的就能中大獎。

Top4：天秤座

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太陽與土星落在偏財宮，顯示天秤座2月7日能得到太陽的照耀，財氣噴發，建議可以在下注前吃個太陽餅，或者吃個蛋黃再去下注，就能得到太陽加持的財氣。另外，中午陽光強是最好下注的時間點。

Top3：天蠍座

吉星木星與海王星落入到天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座能得好的財氣，五形之中海王星屬水，水生木，因此建議天蠍座在下注前，可以尋找靠水較近的投注站，如：飲料店、加水站、洗衣店、河岸溪流旁等，如此一來將能吸引強大財水注入磁場，讓我們全身上下充滿財氣。

Top2：處女座

水星、金星、火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座財富能量超旺，橫財旺盛；此外，在五行中金星能量能生水星能量，因此金生水，建議下注前可以吃香蕉，香蕉為黃色五行屬金，或者找銀樓旁的投注站下注，象徵金銀財寶進家門。

Top1：魔羯座

水星在魔羯座恢復順行，加上金星、火星、冥王星加速進入命宮，且天王星入偏財宮，5星齊發，如同5路財神降臨，財運發發發。建議下注前帶個紅包袋，在紅包袋上畫5個小圈圈，再畫上一個金元寶，代表5星齊聚，金元寶也代表能在天空接財好運齊發，說不定會中到大獎。

好運生肖：

兔、蛇、猴、虎

下注吉時：

中午11：00-15：00

晚上17：00-19：00

財神方位：

正東方