　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄市確診個案19528匡列居家隔離者採陰　搭台鐵3班車民眾請領快篩

▲高雄市本土個案19528，124位被匡列進行居家隔離的台南市高中教職員、於冬令營擔任隊輔、參與冬令營之同學，及陪同進行居家隔離之家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄市本土個案19528，124位被匡列進行居家隔離的台南市高中教職員、於冬令營擔任隊輔、參與冬令營之同學，及陪同進行居家隔離之家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市11日公布的COVID-19本土個案19528，124位被匡列進行居家隔離的台南市高中教職員、於冬令營擔任隊輔、參與冬令營之同學，及陪同進行居家隔離之家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性。

衛生局呼籲曾於2月7日搭乘台鐵區間車3231班次、2月8日搭乘3241班次、2月9日搭乘3237班次的民眾，除了12日、13日兩日上午9時至11時可以前往永康衛生所領取家用快篩試劑自我檢測，亦可以於新營衛生所領取，篩檢結果若呈現陽性，請撥打台南市防疫專線06-2880180或1922。

另有關家長反應居家隔離流程、集中檢疫所延遲送餐及防疫計程車司機隔離裝備問題，因集中檢疫所是由中央統一安排及調撥，被匡列居家隔離的學生及陪同居隔的家長入住前須提供個人資料，因此衛生局電話聯繫家長時均會詳細說明緣由，待家長提供個人資料後，衛生局會提供給南區管制中心，也才能安排集中檢疫所。檢疫所每日皆會於上午6時40分廣播並將早餐送至隔離者房門口，中餐、晚餐提供前也會廣播；亦有向入住隔離者說明，若所提供的餐點無法吃飽，可以向檢疫所反應，檢疫所會再額外提供餐點會點心。

▲高雄市本土個案19528，124位被匡列進行居家隔離的台南市高中教職員、於冬令營擔任隊輔、參與冬令營之同學，及陪同進行居家隔離之家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫計程車的擋風玻璃上均會放置「防疫車隊不搭載一般乘客」的告示，並要求駕駛確實穿戴防護設備（如面罩、口罩、防護衣等）。本市將持續要求防疫駕駛出車前落實標準流程辦理；關懷電話亦於今日開始陸續撥打。台南市衛生局再次感謝市民朋友體諒疫調及居家隔離過程中造成的等待及不便。

▲高雄市本土個案19528，124位被匡列進行居家隔離的台南市高中教職員、於冬令營擔任隊輔、參與冬令營之同學，及陪同進行居家隔離之家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲高雄市本土個案19528，124位被匡列進行居家隔離的台南市高中教職員、於冬令營擔任隊輔、參與冬令營之同學，及陪同進行居家隔離之家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為服務尚未接種COVID-19疫苗追加劑的民眾，2月13日週日上午8時至11時30分、下午1時30分至5時將於台南市文化中心加開莫德納疫苗追加劑接種站，請市民透過台南打疫苗網頁預約： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；接種當日請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡(黃卡)。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬換來「只是敷衍」　董A心碎了
網購族注意！有超商物流卡關　店到店取貨延遲
殖利率5％起跳！4檔「高股息ETF」填息超快　專家建議抱緊
人夫偷用擦擦筆　激戰問「讓妳痛痛？」正宮崩潰
高雄10歲童感染源找到了　急追回13人採檢結果出爐
確診者連2天到秀泰生活　業者緊急回應
升主管「月領70K、準時5點下班」他卻秒拒　網點現實面：傻子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

轟藍營反核食誤導市民　高雄正能量籲下架「韓粉議員」

台東林管處傳捷報！連2日逮獲山老鼠　收回牛樟木及紅檜漂流木

新北各級學校「開學首日」　瑞芳警啟動「護童專案」勤務

桃市議會國民黨團抗議解禁　要求核食勿進校園

300劑莫德納秒殺　部東醫院：兩周內還有500劑

快訊／台南北區小東路民宅傳火警　消防人員搶救4人脫困

高雄市確診個案19528匡列居家隔離者採陰　搭台鐵3班車民眾請領快篩

新學期展開　台東宣示反霸凌決心

東警婦幼隊前進幼兒園宣導　人身安全從小扎根

屢獲佳績！　關山人工濕地再獲濕地保育補助成效評鑑優等

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

轟藍營反核食誤導市民　高雄正能量籲下架「韓粉議員」

台東林管處傳捷報！連2日逮獲山老鼠　收回牛樟木及紅檜漂流木

新北各級學校「開學首日」　瑞芳警啟動「護童專案」勤務

桃市議會國民黨團抗議解禁　要求核食勿進校園

300劑莫德納秒殺　部東醫院：兩周內還有500劑

快訊／台南北區小東路民宅傳火警　消防人員搶救4人脫困

高雄市確診個案19528匡列居家隔離者採陰　搭台鐵3班車民眾請領快篩

新學期展開　台東宣示反霸凌決心

東警婦幼隊前進幼兒園宣導　人身安全從小扎根

屢獲佳績！　關山人工濕地再獲濕地保育補助成效評鑑優等

情侶十指交扣就送九孔鮑魚　問鼎西洋情人節活動送到3／20

四叉貓「三連殺」民眾黨參選人！又1人被起底：就說黨內鬥很兇

羅志祥跳舞到底強不強？　專業舞者分析「有3個很大優點」：強啊

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　素顏亮相…超狂孕期狀態曝光！

「妳要看到血流成河嗎？」網友留言挨告恐嚇　《海綿寶寶》救了他

華劇女星驚曝「持修真面目」：連工作人員都認證！

數位人民幣侵台？央行：手機APP下載不代表可使用

姊夫留職停薪「監督家族企業」傷警形象　陳玉珍：跟我職權無關　

戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬竟換來「只是敷衍」　董A心碎了

超過8點入住「每小時加收150元」　客嗆黑店！櫃台怒：一晚才600欸

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

陳品杰退黨　嘆昔日身上「Tiffany blue」太沈重

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

台南歸仁變電所饋線跳脫近3千戶大停電

會勘三山國王廟古蹟修復工程

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

三芝分館推「書香乞龜」　陪學童閱讀收心

教育局說明校園防疫整備作為

高雄個案台南匡列相關接觸者210人快篩陰性

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

基隆西岸橋下改造　拆電桿增休閒設施8月完工

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

更多熱門

相關新聞

1500台無人機美爆！高雄星級飯店割喉優惠曝

1500台無人機美爆！高雄星級飯店割喉優惠曝

台灣燈會在高雄，無人機表演震撼全台民眾，不少人都想到高雄親眼目睹，為了搶商機，各家飯店都推出優惠，像是漢來飯店因為靠近高雄港、愛河灣的絕佳地點，史無前例的開放3小時港景房賞景專案。

醫偷吃女課長　妻抓猴驚見小三下半身空空

醫偷吃女課長　妻抓猴驚見小三下半身空空

7年前3百萬高調買車　今欠債開它搶銀行

7年前3百萬高調買車　今欠債開它搶銀行

獨／美容董座有2台保時捷卻淪劫匪　鄰居驚：不可能

獨／美容董座有2台保時捷卻淪劫匪　鄰居驚：不可能

天滅保時捷劫匪！拉滑套對警狂扣3次板機全卡彈

天滅保時捷劫匪！拉滑套對警狂扣3次板機全卡彈

關鍵字：

高雄19528匡列居家隔離採陰台鐵快篩

讀者迴響

熱門新聞

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

快訊／今本土+18！境外暴增61例

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

快訊／李靚蕾五點反控「慘被王力宏凍結帳戶」

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面