高雄市確診個案19528匡列居家隔離者採陰　搭台鐵3班車民眾請領快篩

▲高雄市本土個案19528，124位被匡列進行居家隔離的台南市高中教職員、於冬令營擔任隊輔、參與冬令營之同學，及陪同進行居家隔離之家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市11日公布的COVID-19本土個案19528，124位被匡列進行居家隔離的台南市高中教職員、於冬令營擔任隊輔、參與冬令營之同學，及陪同進行居家隔離之家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性。

衛生局呼籲曾於2月7日搭乘台鐵區間車3231班次、2月8日搭乘3241班次、2月9日搭乘3237班次的民眾，除了12日、13日兩日上午9時至11時可以前往永康衛生所領取家用快篩試劑自我檢測，亦可以於新營衛生所領取，篩檢結果若呈現陽性，請撥打台南市防疫專線06-2880180或1922。

另有關家長反應居家隔離流程、集中檢疫所延遲送餐及防疫計程車司機隔離裝備問題，因集中檢疫所是由中央統一安排及調撥，被匡列居家隔離的學生及陪同居隔的家長入住前須提供個人資料，因此衛生局電話聯繫家長時均會詳細說明緣由，待家長提供個人資料後，衛生局會提供給南區管制中心，也才能安排集中檢疫所。檢疫所每日皆會於上午6時40分廣播並將早餐送至隔離者房門口，中餐、晚餐提供前也會廣播；亦有向入住隔離者說明，若所提供的餐點無法吃飽，可以向檢疫所反應，檢疫所會再額外提供餐點會點心。





防疫計程車的擋風玻璃上均會放置「防疫車隊不搭載一般乘客」的告示，並要求駕駛確實穿戴防護設備（如面罩、口罩、防護衣等）。本市將持續要求防疫駕駛出車前落實標準流程辦理；關懷電話亦於今日開始陸續撥打。台南市衛生局再次感謝市民朋友體諒疫調及居家隔離過程中造成的等待及不便。





為服務尚未接種COVID-19疫苗追加劑的民眾，2月13日週日上午8時至11時30分、下午1時30分至5時將於台南市文化中心加開莫德納疫苗追加劑接種站，請市民透過台南打疫苗網頁預約： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；接種當日請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡(黃卡)。