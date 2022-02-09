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社會 社會焦點 保障人權

妙齡女傳情歌《相思爬上心底》給人夫　正宮氣炸求償20萬結果曝

▲▼被劈腿男生特徵。（圖／Unsplash）

▲正宮發現老公手機裡與其他女子曖昧對話，提告求償因證據不足敗訴。（示意圖／Unsplash）

記者蔡怡萍／台東報導

台東一名女子小惠（化名）無意間發現老公手機裡有與另名女子曖昧的對話，老公傳了「我想妳」的訊息，對方回傳一段《相思爬上心底》的影片，小惠認定兩人隔空傳情，對女子提告請求損害賠償20萬元，但法院認為沒有證據證明兩人有逾越正常男女交往的情況，判小惠敗訴。

判決書指出，小惠與老公結婚多年，婚姻還算美滿，但小惠2020年12月無意間發現老公手機中與一名女子親密對話，老公對女子說「我想你」，隨後女子回傳一部「相思爬上心底」的唱歌影片，並說「你看了嗎」、「你要來接我嗎？」，又發現女子在自家所有的套房內拍照，小惠認為這些證據顯示兩人背著她偷情，不甘婚姻被外人所介入，對該名女子提告，要求20萬的損害賠償。

女子表示在小惠老公開設的咖啡店與他結識，互動聊天也都是談論合作經營民宿等公事，在套房內的個人照是為了規畫設計民宿而前往場勘，傳給男子詢問意見而已；至於那首《相思爬上心底》的歌曲是以阿美族語演唱，女子因為聽不懂於是傳給男子請對方代為解釋，並無傳情之意；雖然男子有傳送「我想你」的訊息，但也只是單方面，她沒有給予答覆。

台東地方法院審視對話截圖等證據，女子並未對男子單方面的言論有回應，歌曲影片也明顯是在參加婚禮時歌手所演唱，可視為隨意與友人分享日常生活；「你要來接我嗎」等語是婚禮後因飲酒無法自行開車，請友人接送也是常理，難確定有侵犯配偶權的事實，判決小惠敗訴，全案仍可上訴。

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