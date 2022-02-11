淫小三床戰4寶爸怨前戲不夠！限30分鐘做好做滿：不是你爽就好

▲淫小三與4寶爸激戰，還要求前戲需「做好做滿」（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／屏東報導

屏東一名蘇姓4寶爸在外與小三石姓女子激烈床戰，返家後還在Line上互相挑逗熱烈討論，石女還主動提醒「前戲到做完半個小時，拖的太晚都冷掉了」，要求蘇男「做好做滿、不是自己爽就好」，蘇妻發現這些鹹濕露骨信息，氣炸對2人提告求償45萬，屏東地院審理後判2人連帶賠償10萬元。

根據蘇妻提供的Line對話截圖，蘇男與石女互稱老公老婆，石挑逗說「抱著看電視，躺著躺著看看電視感覺來就做」，蘇鹹濕回「拿掉避孕器，把妳通一通」、「弟弟也要按摩」，石女嬌噌「今天夠硬，手快酸死了，打打打、硬硬的在上面搖，非常有感覺，你的手又摸我奶頭」蘇男反問「今天妳有舒服嗎」，女子回「沒辦法，緊張，怕女兒來敲門」。

石女加碼抱怨「盡可能前戲到做完半小時，拖太晚都冷了，怎麼有辦法早睡」，蘇男解釋「射出來腳都會放鬆」，石欲求不滿索求「要做好前戲，做愛是雙方面、不是自己好就好」，2人對話極度露骨煽情，石女甚至要求蘇男與妻子離婚，不然自己與他睡覺像「被施捨、很卑微」。

2人被告後都辯稱，不知道這些對話是怎麼來的，都不是自己所寫，應該是蘇妻為了要錢才自編偽造，否認2人有不正當交往關係。但屏東地院審視證據認為並無經過變造，對話也明白顯示2人確有多次性關係，截圖中的大頭貼照片也是本人沒錯，蘇妻替男子辛苦生下4名仍未成年子女，無需要憑空捏造丈夫與石女偷情的動機，法院審酌2人薪資與財產，判連帶賠償蘇妻10萬元，全案仍可上訴。