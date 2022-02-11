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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人工流產數量大增！　陸開展干預「未婚人群」專項行動

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

▲大陸少子化問題嚴重。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

因小於20歲人群人工流產比例上升，大陸計畫生育協會宣佈，將開展未婚人群人工流產干預專項行動，減少青少年意外懷孕和人工流產，提高群眾生殖健康水準。

▲▼計劃生育,少生,優生,生育,少子化。（圖／視覺中國）

▲大陸全面開放二胎後，生育率不增反減。（圖／CFP）

大陸計畫生育協會日前公佈《中國計畫生育協會2022年工作要點》，內容指出2022年要實施生殖健康促進行動，重點解決青少年、育齡人群及其他特定人群生殖健康的凸出問題，開展未婚人群人工流產干預專項行動，減少青少年意外懷孕和人工流產，提高群眾生殖健康水準。

《工作要點》提到，要以尊重生育的社會價值，提倡適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任，破除高價彩禮等陳規陋習為重點，加強對青年婚戀觀、家庭觀引導，重塑多子女家庭養育文化，淡化教育焦慮，弘揚「孝」和「家庭價值觀」，推動構建積極正向的新型婚育文化。

《中國實用婦科與產科雜誌》2021年刊發的一篇文章指出，中國大陸人工流產具有三個特點，分別是數量龐大、重複流產者佔比高、年輕未孕的女性比例大。實際上，近5年來，每年人工流產的總數一直徘徊在950萬左右。

吳尚純等匯總19篇文獻，調查婦女人數為39820人，25歲以內婦女所佔比例為47.5%。近年有研究顯示，大陸小於20歲的人群已成為人工流產婦女中極為重要的一部分。

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