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8孩媽「狗鍊栓脖」牙齒被扒光！官方稱是有精神病　網怒：要笑死誰

記者蔡儀潔／綜合報導

一名大陸網友近日發布影片，指江蘇豐縣歡口鎮一位8個孩子的母親吃冷飯、睡破屋，還被丈夫用狗鍊栓脖子，牙齒也被拔光。當地政府回應稱，該名女子與丈夫1998年結婚，因有間歇性精神疾病才單獨住小屋。對此說法網友並不買賬，怒指「這報導是要笑死誰啊？」。

▲▼ 8孩媽媽。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲ 8孩媽媽被關在小破屋，脖子上還拴著鐵鍊。（圖／翻攝自新浪新聞）

近日一段網友拍攝的影片在大陸微博掀起輿論海嘯。畫面可見，在一處簡陋的小屋子裡，一名女子穿著棉褲、上衣單薄，其脖子上拴著一條鐵鍊，鐵鍊上的鎖垂在女子下巴下方，這一幕讓無數人揪心。

影片顯示，女子旁邊有張臟亂不堪的床，床上還有一碗飯、一個饅頭；她似乎無法與人正常交流，無論拍攝者怎麼詢問，女子的回答都讓人難以聽懂。對此，網友質疑該名女子是遭拐去做老婆，且在非自願情況下生了8個孩子，期間更遭遇家暴。

原Po則回應留言稱，他本意是想讓8個孩子的父親迫於輿論壓力善待孩子的母親，把孩子父親抓了孩子就沒人照顧了。此後，孩子母親住在破屋中的影片已被刪除。

▲▼ 8孩媽媽。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲床上擺著的食物。（圖／翻攝自新浪新聞）

在輿論壓力之下，當地政府、派出所、婦聯等介入調查。豐縣縣委宣傳部28日表示，經初步調查，該名女子為江蘇徐州豐縣歡口鎮人，與孩子父親1998年領證結婚，因她有暴力傾向，家人才將她安置在單獨的房屋中，「她冬天不太起床，有博主突然把她叫起來拍攝，才看到她頭髮凌亂沒有穿鞋的樣子。這個家庭也是建檔立卡的貧困戶，家中八人有補貼，一個月3000多元。」

官方最後表示，目前，已對其進行救治並對其家庭開展進一步救助，確保過上溫暖的春節，具體情況正在進一步調查複實中。

▲▼ 8孩媽媽。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲女子的丈夫和小孩。（圖／翻攝自新浪新聞）

官方說法引發熱議。不少人怒指，「你寫的你自己信嗎？2022年了，你是在寫魔幻小說嗎」、「我要吐了 『確保過上溫暖的春節』」、「將受害者塑造成暴力狂的形象，將所有問題都推卸給個無法為自己辯護的精神病人，官方真是好樣的」、「被人囚禁虐待後瘋了還記得反抗=有暴力傾向？」、「大家不要把中心偏向家暴和結婚，這是拐賣強姦囚禁」。

另外一名網友列出4點質疑，首先精神病患者沒有完全民事行為能力，不能登記結婚；其次，就算結婚前精神正常，女方父母呢？結婚以後發生什麼讓一個正常女性瘋掉？患了精神病沒有性同意，就算結婚了也算性侵；第三，精神病吃住都比狗差、牙齒掉光屬虐待；第四，當地政府部門沒發現違反計劃生育嗎？。

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