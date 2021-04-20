5至10年內出生人口恐跌破千萬　陸專家籲：儘快開放全面生育

▲中國大陸出生人口也面臨逐年下降的趨勢。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

數據顯示，台灣出生率在227國與地區中敬陪末座，海峽對岸的中國大陸出生人口也逐年下降，尤其在2020年減少了近500萬新生兒，呈現斷崖式的暴跌，引起不少人憂心。對此，廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，按趨勢，「十四五」期間的年出生人口可能就會跌破1000萬大關，「開放生育越早越好。」

▲大陸2021全國兩會期間便有不少專家提出「全面開放生育計畫」的建議。（圖／視覺中國）

《看看新聞》報導，數據顯示，大陸全國2019年出生人口為1465萬人，僅為1987年（近40年人口出生最高峰年份）的58%左右。然而，2020年出生人口更低至1003.5萬，減少近500萬新生兒，雖然受疫情等多因素的影響，但多個城市公布的數據呈現出下滑幅度均達到1至2成。

根據官方統計數據顯示，大陸民眾平均壽命為75歲，按照出生人口持續降低的趨勢來看，也就是1945年前後出生的人，六七十年代出生的人過世以後，人口可能銳減至10億以下。

▲陸專家認為5至10年內大陸新生兒人口恐減至千萬以下。（圖／CFP）

董玉整提到，生育政策沒有調整的情況下，按照目前的趨勢，「十四五」期間的年出生人口很可能跌破1000萬大關，「如果按照這個趨勢發展，可能用不了幾年，我們的總人口數量就可能出現負增長，人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉，因此，早一點放開（生育政策），就有早一點的優勢。」

董玉整提醒，即便現在不想生育的人越來越多，政策是否出台所造成的影響還是會有所不同，「值得注意的是，既要關注生育政策的完善，更要關心關注生育政策的配套完善，這才是關鍵，僅僅停留在放開生育政策層面是不夠的。」