台鐵新買煞車皮又是劣質品！車開一半「積鐵」緊急換車

▲台鐵設備老舊，面臨採購困難。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵EMU500型電聯車去年爆出使用中國劣質閘瓦（煞車皮），導致發生閘瓦掉落、碎裂、積鐵導致磨耗車輪等問題，威脅行車安全，昨日又被爆料，台鐵新採購的閘瓦再度發生問題，還因此必須緊急停換車。對此，交通部長王國材表示，台鐵很多設備老舊，採購會有困難，目前已掌握並開始更換劣質品。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會昨日在臉書發文指出，台體去年爆出使用中國劣質閘瓦，之後台鐵坦承，該批中國製閘瓦確實有剝落、車輪踏面刮凹情形，會勘後發現比例高達將近一成，並於去年8月緊急採購5000塊閘瓦，由「長聚興企業」得標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過台鐵新採購的閘瓦竟接連發生積鐵情形，今年1月30日EMU539、EMU543列車發生閘瓦積鐵；2月5日EMU543列車閘瓦再次發生積鐵，導致閘瓦咬死，車子開到南港後緊急停車、換車。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會痛批，台鐵讓基層從一片爛閘瓦，換上另一片爛閘瓦，簡直是拿乘客跟員工的生命安全開玩笑，先是讓劣質的中國閘瓦完成驗收，用了之後發現有問題，再緊急採購一批閘瓦，結果又是劣質品。

▲交長表示，台鐵公司化後絕對不會隨便裁員。（圖／記者林敬旻攝）

協會表示，台鐵本周一再次招標，緊急採購4000塊的EMU500型列車閘瓦，這樣不斷的惡性循環，令人搖頭，質疑「為什麼劣質品可以一再完成驗收，台鐵到底是怎麼驗收的？」

對此，王國材今日回應表示，台鐵去年發現閘瓦是中國製的劣質品，就有著手處理，然而台鐵許多設備都相當老舊，採購上面臨困難，目前已掌握到問題，會儘速更換劣質閘瓦。

針對近日台鐵企業工會不滿公司化條例，揚言下月聚集三千人上街抗議，王國材則表示，日韓都有成功的鐵路公司化的案例，公司化後不可能隨便裁員，交通部也特別重視員工福利問題，他強調會加強溝通，且交通部過去已有港公司、中華郵政、桃機公司三個公營事業成功公司化案例，看台鐵工會喜歡哪一個事業體，可以適用同樣的條例。

▲台鐵新買的煞車皮仍有問題。（圖／翻攝自Facebook／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會）