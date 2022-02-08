3000型「騰雲座艙」第1萬名旅客獲贈神秘小禮　台鐵要加碼再送20人

▲台鐵最新EMU3000商務騰雲座艙第1萬名旅客誕生，並由車長贈送神秘小禮物。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

台鐵最新城際列車EMU3000於去年底正式啟航上路，根據台鐵統計，3000型新自強號目前已運輸超過17萬名旅客，今天（2/8）商務艙等級的「騰雲座艙」也誕生了第1萬名旅客，該名旅客從台東關山搭往台北，也特別由車長贈送神秘小禮，未來還再加送20名旅客驚喜禮物。

擁有台鐵最豪華城際列車之稱EMU3000於去年12月底投入營運，並承擔今年春節交通運輸。台鐵局表示，車上騰雲座艙今天也產生了第1萬名幸運旅客，搭乘車次為411次、從關山搭往台北，台鐵局特別由列車長贈送Rivers米色隨行杯驚喜禮物以及EMU3000型紀念酒並合影留念。

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台鐵局表示，之後將持續辦理「騰雲座艙」每1000名幸運旅客驚喜禮物贈送活動，後續第11000名旅客、12000名一路至第3萬名旅客共20個名額都有驚喜禮物，另會特別加贈第2萬名及第3萬名旅客EMU3000型紀念酒1組。

台鐵局也表示，騰雲座艙最大亮點為專屬精緻餐飲服務，轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，特製「騰雲座艙限定台鐵便當」，展現各地本土食材美味。座艙並派有2名服務員隨車服務，旅客可透過官網及APP預選餐點及飲品，上車後由「專人直送」服務。

但目前配合防疫需求，便當和冰淇淋暫時不提供，其他餐點及飲品需請旅客攜帶下車食用。

▲台鐵EMU3000商務騰雲座艙有專屬餐飲服務。（圖／台鐵提供）