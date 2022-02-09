台鐵基層嗆「公司化毫無誠信」　工會擬召集近4千人上街抗議

▲台鐵基層不滿公司化條例，工會將召集會員抗議。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

去年4月2日發生太魯閣出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，事發後交通部長王國材承諾，百年老店台鐵將於三年內完成公司化改革。然而台鐵企業工會不滿交通部做法，原訂近日辦理抗議行動，考量到二級警戒限制集會人數，改於28日後再上路抗議，目前已有3748人報名出席。

台鐵工會昨晚發布快訊指出，對於交通部豪於尊重及誠信的公司化，已造成全體會員的震怒，工會預定23日擴大理事會，截至昨日各地分會回報人數，已有3748名會員報名出席，以此表達憤怒心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵工會指出，然而警察單位限制集會人數300人，考量到防疫二級警戒維持至28日，如此的人數限制無法表達內心不滿與怒後，也無法展現團結實力，加上各地報名者眾多，因此決議延期至28日之後，預計3月召開。

▲去年太魯閣事故後，交通部承諾三年內完成台鐵公司化。（圖／記者林敬旻攝）

台鐵工會上月25日發布聲明表示，強烈要求台鐵局，在行政院、交通部未與本會針對92年行政院函中所承諾之各項訴求，達成溝通共識前，禁止將公司化草案送至交通部，切勿違反公務機關之誠實信用原則。

台鐵工會表示，警告杜局長及台鐵局內公司化相關業管主管，切勿私相授受，逕自破壞勞資關係，此舉將遭受全體員工群起抗議，勢必造成重大勞資衝突，甚至罷工。

台鐵工會指出，對於交通部先射箭再畫靶、打假球、不顧及台鐵未來及全體員工權益之改革，本會堅決反對，且必須強調，錯誤政策加諸執行的力道，所反饋的損害將無可估計，工會痛批「鐵路員工不是白痴，更不是奴才，我們即將展現強大團結，抗議不公不義」。