等到了！太魯閣罹難家屬明見蘇貞昌　4項訴求盼台鐵改革

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台鐵太魯閣號罹難者家屬成立粉專「太魯閣的眼淚」，去年求見行政院長蘇貞昌陳情希望台鐵能真正改革，但卻不斷被婉拒，因此發出尋人啟示喚起社會關注。如今，該粉專發文表示，蘇貞昌將於明（10）日與太魯閣號事故的家屬會面。

「太魯閣的眼淚」表示，家屬們從去年4月2日事故發生至今，苦苦等候了10個多月，期間不斷與台鐵、交通部來回周旋，我們深知，台鐵要能夠真正改革，必須要由行政院主導，才有實踐的可能。

該粉專表示，一直以來期盼的，就是與能真正推動台鐵改革的院長碰面、希望院長能傾聽家屬們的訴求。這渴望改革的訴求，並不僅僅只是家屬的盼望，更是社會大眾所深深期盼的。並感謝蘇院長信守承諾，終於訂於2/10與太魯閣號事故的家屬會面。

該粉專指出，台鐵改革口號喊了20年之久，但諷刺的是重大傷亡事故反而逐年攀升，我們不希望改革永遠都是政客們的口號，而是要痛定思痛落實執行，改革沒有捷徑，只有決心，我們不希望任何人再經歷此等悲劇。

「太魯閣的眼淚」期盼與院長溝通的四項訴求：

1.保留太魯閣號事故車廂，陳列於事故發生地原址附近或台鐵員工訓練中心，作為警示、台鐵員工安全教育。

2.政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃。

3.成立台鐵組織改革的外部監督團體。

4.台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案。