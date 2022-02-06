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人妻大掃除找到「20張綠色百鈔」紅包　行家50萬求全收

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻5日在臉書PO出兩張照片並表示，過年大掃除整理出一包舊紅包，是在結婚時媽媽送的「百寶箱」裡找到的，裡面裝有20張民國61年（西元1972）製版的綠色百元鈔票，「不知是否還能使用？」這篇文章PO出不到一天吸引超過5000名網友留言討論，大多數人建議自留或是賣給收藏家，會比拿去台銀換新鈔划算，還有人直接開價50萬元求收購。

人妻大掃除撿到「20張綠色百元鈔」紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▼▲原PO大掃除找到裝有20張舊版百元鈔票的紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

人妻大掃除撿到「20張綠色百元鈔」紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

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原PO在臉書「爆料公社二社」PO文中提到，結婚時媽媽送了一些「百寶箱」，今年過年前大掃除時，她在其中一個箱子裡發現一包舊紅包，打開一看，裡面裝有大約20張、民國61年製版的百元鈔票，「不知是否還能使用？」

這篇文章公開不到一天，吸引超過5000名網友留言熱議，「留著吧」、「這很有價值，留著」、「這價值已經超過面額了，收藏下來比較好」、「賣給收購舊幣的應該有點價，不然台銀是一比一，不太划算」；還有收藏家直接開價，「1000元收一張」、「在我眼裡是無價，我願意以50萬全部收下」。

人妻大掃除撿到「20張綠色百元鈔」紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲有收藏家直接在留言區出價。

也有不少網友被舊鈔勾起兒時回憶，紛紛說道，「以前國小時，有一張這個走路都有風」、「以前這20張可以花一年」、「那時候白脫糖十幾顆才一塊錢」。

▼原PO臉書全文。

人妻大掃除撿到「20張綠色百元鈔」紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

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