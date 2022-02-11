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2022大新竹市長找空降強棒？　林智堅：不排除徵召科技業人才

▲▼林智堅今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。（圖／翻攝自寶島聯播網直播）

▲林智堅接受「新聞放鞭炮」廣播節目專訪。（圖／翻攝自寶島聯播網直播）

記者呂晏慈／台北報導

綠營積極備戰2022，新竹縣市是否合併牽動人選佈局，對此，新竹市長林智堅今（11日）上午受訪呼籲，立法院開議後應推動《地方制度法》修法，力拼在今年6月前完成，且可用同一個人思考「大新竹市長」和「新竹市長」人選，必須兼顧擘劃願景、了解竹科產業，也不排除從科技業尋覓人選。

林智堅今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪時表示，立法院將在2月底開議，呼籲應該儘速推動《地方制度法》修法，讓竹竹合併升格，不要在意國民黨的看法，應該按照立院程序實質討論，可以快就不要慢。至於時間表，他分析，倘若能在今年6月以前修法完成，待行政院公告核定後，還有機會，大家趕快把它完成。

林智堅說，面對2022地方選舉，民進黨沒有樂觀的條件，他主張可以從同一個人思考選「大新竹市長」或「新竹市長」的人選；主持人周玉蔻直言，問題是這個人不存在，並暗酸有意參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝和新竹市議員李妍慧「沒資格選」、「在地議員沒能力，不要浪費時間」，林智堅則緩頰說，每個人都有資格選，周說，應該找空降強棒，林也表達贊同。

林智堅表示，新竹縣市是全國少數人口持續正成長的城市，他還是很期待合併升格，這個人選應該要「陸海空兼備」，要找到可以獲得中間選民、年輕人支持的人，看得是是否有能力擘劃願景、對竹科產業有了解，若有實務經驗當然更好，他確實有想過幾個人選，現在選對會已經成立，就是要說服這些人。

周玉蔻追問，是否有可能從科技業找人？是否有可能非民進黨籍？林智堅說，不需要排除任何的可能，且若如果是選「大新竹市長」，就是採徵召，不一定非得要民進黨籍。

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