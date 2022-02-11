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英國查爾斯王子二度確診！「2天前」才剛見過伊莉莎白女王　

▲▼英國伊莉莎白女王與查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國伊莉莎白女王與查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國王室10日宣布，王儲查爾斯王子二度確診新冠肺炎，目前已經取消後續活動，並開始自我隔離。然而他日前才剛會見伊莉莎白女王，儘管女王尚未出現任何症狀，不過將繼續觀察後續情況。伊莉莎白女王2021年初曾接種過第1劑疫苗，但王室以個人醫療隱私為由，拒絕透露女王是否有繼續接種第2劑或第3劑疫苗。

根據《路透社》報導，現年73歲的查爾斯王子10日接受檢測，結果呈陽性，而這也是查爾斯王子第二次確診新冠肺炎。英國王室表示，查爾斯王子目前正在自我隔離，而夫人卡蜜拉檢測結果則為陰性。查爾斯王子與卡蜜拉於2021年12月接種了第3劑疫苗。

查爾斯8日才因公務前往溫莎城堡，也就是高齡95歲伊莉莎白女王的住所，儘管王室並未公開兩人是否有接觸與相關時間點，不過根據消息人士透露，女王目前尚未出現任何症狀，未來將會繼續觀察女王的健康狀況。

根據《蘇格蘭前鋒報》報導，查爾斯9日晚間與卡蜜拉出席大英博物館的活動，當時曾經和數十人有過接觸，包含數名內閣成員。

受到查爾斯王子確診影響，王室也緊急取消後續行程，包含出席於溫徹斯特舉辦的伊莉莎白女王登基70周年紀念儀式。另一方面，查爾斯王子2020年3月就曾染疫，所幸當時症狀輕微，而他的兒子威廉王子也在不久後確診。

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