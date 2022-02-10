桃園農業生產資材補助　2022新增咖啡種植項目

▲桃園農業生產資材補助包括各項大小型農機補助。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

考量近年來極端氣候及病蟲害頻繁發生，為保障桃園市農業永續發展及提升經營效率，桃園市府農業局10日表示，2022年持續辦理各項農業生產所需，如種稻補助、肥料資材補助等，同時也補助各項大小型農機補助；各項補助計畫，可逕自農業局官網查詢、或洽各農會或區公所辦理，籲請農友踴躍申請，市府永遠是農友最強後盾。

▲推廣桃園咖啡，2022新增咖啡種植補助。（圖／農業局提供）

另外，為鼓勵發展各項特色特作產業，市府積極進行各項茶產業補助計畫，提升茶產業競爭力及確保桃園市「茶菁不外流」，補助農民茶樹新植或更新、後續維護及茶園灌溉相關費用，為推廣桃園咖啡及塑造品牌形象，2022年度新增咖啡種植補助計畫，補助新植或更新、後續維護費用。

農業局說，桃園市農業人口數約19萬8千人，農耕土地面積為3萬餘公頃，為北部重要農業生產基地，主要農糧產品為水稻、蔬菜、茶、雜糧特作等，其中各項優質特色農產品如桃園三號米、桃映紅茶、東方美人茶及拉拉山水蜜桃等深受消費者喜愛。

因應近年極端氣候頻繁發生，市府積極推廣水稻產業轉契作非基改大豆等雜糧作物，補助農民種子、種苗及田間管理費用，鼓勵農民栽培低耗水作物，強化桃園市農業適應性，也提高雜糧自給率。