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突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

▲台東縣長饒慶鈴，宣布兼任行政教師不休假加班費，可比照公務人員請領。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴，宣布兼任行政教師不休假加班費，可比照公務人員請領。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今年度第2學期國民中小學校長會議，在娜路彎大酒店2樓辦理，縣長饒慶鈴感謝校長們在教育工作的付出，並宣布兼任行政教師不休假加班費，可比照公務人員請領，不僅照顧教師權益也盼提高兼任行政意願，讓教師成為學校推動校務的左右手。

饒慶鈴表示，隨著教育生態環境改變，教師兼任行政意願日漸低落，學校面臨兼行政教師難覓的困境，縣府考量學校行政是校務運作的基石，應提升行政人員權益及福祉，以激勵行政人員士氣，因此將修訂法規，從今年開始讓兼行政教師不休假加班費請領不再受到原規定(主任至多6日、組長至多4日)的限制，比照機關公務人員可領取完整的不休假加班費，希望激勵兼任行政教師士氣，推動校務順利運行。

會議中，饒慶鈴也分享台東慢經濟，慢是台東專屬的生活態度，發展出以人為本、永續的「慢經濟」，這樣良性的慢循環，既有產值又能守護台東的土地，再結合快思維、高效率的行政團隊，創造符合21世紀的慢經濟生活。

另外，針對各校加強防疫措施，饒慶鈴強調，台東縣府已於開工後立即啟動校園消毒，開學前完成全縣高中職以下220校消毒，提供師生更安全的校園環境。

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