台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

▲台東成功鎮多元照顧服務中心啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

繼台東池上鄉多元照顧服務中心之後，台東縣政府以新建方式爭取前瞻計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計劃」，建置的第2座多元照顧服務中心「成功鎮多元照顧服務中心」，8日起由「社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會」進駐提供服務，台東縣長饒慶鈴表示，這是台東長照服務邁向多元照顧服務的重要里程碑，讓我們的長者活的優雅、尊嚴及健康。

饒慶鈴表示，中央政府實施一鄉鎮一日照政策的推廣，台東縣政府即積極尋覓閒置空間或土地，考量縣內長照資源大多座落於台東市區，為有效快速佈建長照服務網絡，縣府團隊主動拜訪16鄉鎮長，並請鄉鎮公所提供閒置土地共同爭取前瞻計畫新建多元照顧服務中心。

截至1月成功鎮65歲以上老人占全鎮22.28%，已達世界衛生組織（WHO）認定的超高齡社會，相對在成功鎮需要更多元、更完善的長期照顧服務，因此，成功鎮公所積極配合台東縣政府爭取第一期瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計劃」，獲得中央補助3226萬3000元，成功鎮公所自籌1231萬9384元，由於現行建築物價指數高漲，成功鎮多元照顧服務中心在經多次流標，台東縣政府更挹注300萬餘元，終於在前年10月8日動土興建。

台東縣衛生局指出，成功鎮多元照顧服務中心由具有豐富長照服務經驗的士林靈糧堂進駐服務，未來配合中心的空間配置將提供走向社區化的長照多元服務模式，具有小規模多機能(附設日間照顧及夜間臨托)、供餐共食、社區復健、失智據點、失智團體家屋等服務內容，除使在地鄉民可就近使用更多元的長照服務，亦可有效提升當地鄉民的就業機會，讓在地鄉民服務在地個案，讓服務更有溫暖。

衛生局說明，整棟建物面向湛藍的太平洋，眺望美麗的大海，使人達到身、心、靈的解放、進而紓解壓力，頂樓並規畫空中開心農場，可提供長輩們園藝治療、心靈花園等相關課程，並加入了家庭照顧者支持服務，減緩家庭照顧者的照顧壓力。