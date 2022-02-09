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不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗　網超佩服：根本累爆

▲▼疫情下學生寫給老師的一封信。（圖／李宗翰提供）

▲教師是平民職業裡面最頂的嗎？話題引熱議。（示意圖／李宗翰提供）

記者邱晟軒／綜合報導

人們常說職業不分貴賤，不過社會上仍有許多人渴望獲得一份錢多事少離家近，或相對穩定的工作。對此，就有網友表示，教師的薪資水準高，同時還擁有無敵的寒暑假，認為是平民職業中最頂的一種，貼文一出後，立刻掀起網友熱議。

有一名網友近日在Dcard以「教師是平民職業裡面最頂的嗎」為題發文表示，教師俗稱三師之首，教師這個職業月薪約六萬，還有無敵寒暑假，同時還穩坐金字塔頂端社會地位的相比，醫師月薪比老師高，但其他方面看不到教師車尾燈。

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該網友認為，律師收入不穩定，工程師、護理師月薪區間大，就不拿出來討論了，「難怪長輩常說，女兒在國小當老師，未來女婿身家沒有好幾億，怎配得上。」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲教師是普遍職業中最頂的嗎？話題引網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，「老師的爽度不是月薪看得出來的」、「寒暑假就贏了啦，我真希望能放個一周的假」、「每個寒暑假都是財富自由」、「我覺得老師確實是蠻頂的，但怎麼想都不會覺得是最頂的，就是介於中間，有鑽石等級但沒有菁英等級」、「確實沒錯，醫師、工程師都是一年沒什麼休息再拼才有高薪，老師薪水不差還有寒暑假放」。

不過，也有部分網友持不同看法，「老師薪水不是一開始六萬，要升個幾年才有，現在老師社會地位也不如以往」、「現在那麼多恐龍家長，還要加什麼鬼line群、家長群，每天下班處理客訴就飽了，比輪班星人還血汗，錢也沒有比較多」、「當老師真的要有相當大熱忱，現在小孩非常不好教，常氣個半死，還要面對恐龍家長，根本累到爆」。

其中，更有一名老師親自出面回應網友疑問，「月薪要做很久才有六萬，然後還會提撥，退休還不一定領得到，想領還被說貪婪老人；社會地位比較尷尬，出去講還算是體面一點的工作，但家長會把你當狗幹，選舉的時候政客還會拿老師這個群體來祭旗。」

該名老師還感嘆，寒暑假的部分不是每個人都有，就算真的給你放到，學校一通電話你就得到，「不知道是黑心食品還是家長溺愛造成的，小屁孩毛越來越多，老師跟服務業沒兩樣。」

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