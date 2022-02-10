台南市抽驗日本進口食品輻射檢測殘留　衛生局：全數合格！

▲台南市衛生局持續派員前往超市、賣場及販賣舶來品商家，針對日本進口食品進行稽查抽驗計258件，檢驗食品中輻射殘留量結果全數合格。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

日本福島震災迄今逾10年，為維護民眾市售食品安全，台南市衛生局持續派員前往超市、賣場及販賣舶來品商家，針對日本進口食品進行稽查，並抽驗醬料、零食、泡麵、麵製品、飲品等共計258件，檢驗食品中輻射殘留量結果皆「未檢出」，抽驗結果全數合格。

目前衛生福利部預告禁止日本本地限制流通產品品項、福島等五縣特定品項：野生鳥獸肉、菇類、漉油菜（五加科木本植物的嫩芽），停止輸入查驗（即禁止進口），另福島等五縣開放品項之產品及特定地區水產品、菇類、茶類、乳製品、嬰幼兒食品，輸入時須檢附輻射檢驗證明與產地證明。

台南市衛生局針對日本進口食品進行稽查，並抽驗醬料、零食、泡麵、麵製品、飲品等共計258件，檢驗食品中輻射殘留量結果（碘-131、銫-134及銫-137），

皆「未檢出」，抽驗結果全數合格。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，選購食品應看清楚食品標示資訊，勿採購來路不明之食品，出國購買自用的外國食品勿隨意轉售，依據食品安全衛生管理法第30條第1項規定：「輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。」違反者，依同法第47條第14款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。