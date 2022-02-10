台南打疫苗　送關帝Q版燈籠！

▲龍崎文衡殿特別提供5000只關帝Q版燈籠，凡透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」預約2月12日至15日開設第3劑接種站，每站前1千名皆可獲得燈籠1只。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助台南市提升COVID-19疫苗追加劑打氣，龍崎文衡殿特別提供5000只關帝Q版燈籠，凡透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」預約2月12日至15日開設的追加劑（第3劑）接種站，每站前1千名皆可獲得燈籠1只。

5場次追加劑接種站包含 2月12日（星期六）上午8時30分至11時30分、下午1時至4時新營區南瀛堂莫德納疫苗接種站、2月12日（星期六）上午8時30分至11時30分善化多功能活動中心莫德納疫苗接種站、2月13日（星期日）上午8時30分至11時30分、下午1時至4時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站、2月14日（星期一）上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分中西區衛生所莫德納疫苗接種站、2月15日（星期二）上午8時30分至11時30分、下午1時至4時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站。上述5場次請透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約，預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；接種當日請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡(黃卡)。





永康奇美、柳營奇美、成大醫院COVID-19疫苗門診，請透過醫院網路掛號系統掛號接種；市民於衛生所或衛生所開設之接種站接種1、2劑COVID-19疫苗可領取200元禮券；於診所接種則可領取精美禮品。