除役軍人持槍血洗教堂釀26死！　空軍「漏報前科」判賠65億元

▲凱利闖入教堂掃射造成26人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州退役軍人凱利（Devin Patrick Kelley）2017年11月持步槍闖入教堂掃射，造成26人死亡，當時年紀最小的罹難者才18個月大。最新判決出爐，美國空軍因未將凱利的家暴前科上傳至聯邦資料庫，導致他通過背景檢查順利購買槍枝，所以須賠償罹難者家屬共2.3億美元。

根據CBS報導，凱利2010年到2014年間在空軍服役，紀錄顯示他在新墨西哥州的霍洛曼空軍基地（Holloman Air Force Base）擔任後勤準備工作。他在2012年因為毆打妻子，甚至將養子打到顱內出血後，被判處12個月監禁，後來被降職並開除軍籍。

▲美國德州薩瑟蘭泉鎮第一浸信會教堂（First Baptist Church of Sutherland Springs）。（圖／路透社）



聯邦法律規定，被開除軍籍的人不允許購買槍枝，而德州和聯邦法律也禁止擁有家暴前科的人擁槍，但是空軍軍方竟沒有將他的家暴紀錄上傳至「國家犯罪訊息中心」（National Criminal Information Center）的資料庫中，這個疏忽也讓凱利輕易通過購買槍枝的背景檢查，購得犯案用的兩把槍。

2017年11月案發當天，穿著防彈背心的凱利拿著步槍闖入薩瑟蘭泉鎮第一浸信會教堂（First Baptist Church of Sutherland Springs）掃射，導致26人死亡、20人重傷，他隨後駕車逃逸，但也遭趕來協助的民眾開槍打中，最後他在車上開槍自盡。

美國聯邦法官8日裁定，空軍必須向2017年的死傷者家屬共80人支付2.3億美元（約台幣65億元）的賠償金。德州地方法官羅德里格斯（Xavier Rodriguez）在今年7月時表示，美國空軍必須對這起襲擊事件負60％的責任。

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