　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

除役軍人持槍血洗教堂釀26死！　空軍「漏報前科」判賠65億元

▲▼ 美國德州薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）去年11月發生大規模槍擊案，26歲男子凱利（Devin Patrick Kelley）闖入教堂掃射。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱利闖入教堂掃射造成26人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國德州退役軍人凱利（Devin Patrick Kelley）2017年11月持步槍闖入教堂掃射，造成26人死亡，當時年紀最小的罹難者才18個月大。最新判決出爐，美國空軍因未將凱利的家暴前科上傳至聯邦資料庫，導致他通過背景檢查順利購買槍枝，所以須賠償罹難者家屬共2.3億美元。

根據CBS報導，凱利2010年到2014年間在空軍服役，紀錄顯示他在新墨西哥州的霍洛曼空軍基地（Holloman Air Force Base）擔任後勤準備工作。他在2012年因為毆打妻子，甚至將養子打到顱內出血後，被判處12個月監禁，後來被降職並開除軍籍。

美國德州薩瑟蘭泉教堂（First Baptist Church）發生槍擊血洗事件。（圖／路透社）

▲美國德州薩瑟蘭泉鎮第一浸信會教堂（First Baptist Church of Sutherland Springs）。（圖／路透社）

聯邦法律規定，被開除軍籍的人不允許購買槍枝，而德州和聯邦法律也禁止擁有家暴前科的人擁槍，但是空軍軍方竟沒有將他的家暴紀錄上傳至「國家犯罪訊息中心」（National Criminal Information Center）的資料庫中，這個疏忽也讓凱利輕易通過購買槍枝的背景檢查，購得犯案用的兩把槍。

2017年11月案發當天，穿著防彈背心的凱利拿著步槍闖入薩瑟蘭泉鎮第一浸信會教堂（First Baptist Church of Sutherland Springs）掃射，導致26人死亡、20人重傷，他隨後駕車逃逸，但也遭趕來協助的民眾開槍打中，最後他在車上開槍自盡。

美國聯邦法官8日裁定，空軍必須向2017年的死傷者家屬共80人支付2.3億美元（約台幣65億元）的賠償金。德州地方法官羅德里格斯（Xavier Rodriguez）在今年7月時表示，美國空軍必須對這起襲擊事件負60％的責任。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
剛出門倒垃圾　新莊妻返家驚見「丈夫燒成焦屍」
第22期疫苗明午截止！最新預約人數出爐　莫德納只剩5.8萬份
彰化圓環「蓮花燈塔」拆光！結果變墳墓　網譏：清明快到了
快訊／新莊民宅大火！1人「倒陽台燒成焦屍」　還有人受困
台中女收「+46」簡訊　信用卡慘遭盜刷5位數
三星新旗艦S22登場！　「三大升級」有史以來最強
看懂自動駕駛「5等級」　解放雙手要到這一階段
以為刮刮樂沒中！他準備丟掉「驚見TTT代碼」　一查中2100

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18好友聚餐前檢測全是陰性　一頓飯後變調「至少12人確診」

WHO警告：AI蘊含偏見、有年齡歧視　恐有損老人照護品質

除役軍人持槍血洗教堂釀26死！　空軍「漏報前科」判賠65億元

一下車就遭鄰居惡犬飛撲　7歲童「被當玩具啃咬」嘴撕裂毀容！

智庫：北韓最快6天後大閱兵　衛星照驚見「數百人列隊」狂操猛練

「名字太難唸」找不到工作　他怒改名！面試電話接不停

福食解禁！日媒：安倍曾與蔡英文通話　指台灣已跨越CPTPP障礙

13年來首次！英國爆2起「拉薩熱」確診個案　女性染疫恐陰道出血

各國防疫鬆綁一次看！　與病毒共存「棄嚴防死守」

海上漂浮突然衝出大白鯊　20歲妹全身爆血「絕命狂游200m」逃死

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

18好友聚餐前檢測全是陰性　一頓飯後變調「至少12人確診」

WHO警告：AI蘊含偏見、有年齡歧視　恐有損老人照護品質

除役軍人持槍血洗教堂釀26死！　空軍「漏報前科」判賠65億元

一下車就遭鄰居惡犬飛撲　7歲童「被當玩具啃咬」嘴撕裂毀容！

智庫：北韓最快6天後大閱兵　衛星照驚見「數百人列隊」狂操猛練

「名字太難唸」找不到工作　他怒改名！面試電話接不停

福食解禁！日媒：安倍曾與蔡英文通話　指台灣已跨越CPTPP障礙

13年來首次！英國爆2起「拉薩熱」確診個案　女性染疫恐陰道出血

各國防疫鬆綁一次看！　與病毒共存「棄嚴防死守」

海上漂浮突然衝出大白鯊　20歲妹全身爆血「絕命狂游200m」逃死

按讚！最簡單功能改變行銷業　卻犧牲隱私、養出被讚數綁架成癮世代

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

無照酒駕挨罰4.5萬　桃園男拖9年拒繳！存款入帳立馬被扣

議員被提名人酒駕風波惹議　民眾黨今開鍘：林致兵退選、陳品杰退黨

常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

麗臺、智原等個股　遭列當沖警示

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

嫩媳胸前挖空大露美腿「給公公看」網傻眼

馬斯克虧了　太陽磁暴導致SpaceX損失40顆衛星

渣男羞辱爆乳妹　竟惹到「泰拳國手」痛宰他

歐洲推晶片法　官員：若無台灣全球工廠3週關閉

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

英相強生宣布：2周內解除所有防疫限制

小室圭簽證快過期　真子恐得搬回日本

辣模裸奔進球場　衝破1.4億元身價

她花11萬搭商務艙卻崩潰爆：我被性侵了

天天篩檢都是陰性　她一測PCR慘了

企鵝狂游3200km到紐西蘭才上岸　累到脫水

生女兒就離婚　孕婦把5cm釘子插頭求子

更多熱門

相關新聞

鄰居惡犬飛撲　7歲童被當玩具啃咬

鄰居惡犬飛撲　7歲童被當玩具啃咬

美國德州7歲男童康納(Conner Landers)下校車正要回家時，突然遭鄰居所養的拳師犬與比特犬混種狗，像玩具一樣啃咬，造成臉部、身體多處嚴重撕裂傷與瘀傷，接受長達3小時手術後全身仍滿是傷痕。狗主人被指控3級重罪，於7日被逮捕。

她花11萬搭商務艙卻崩潰爆：我被性侵了

她花11萬搭商務艙卻崩潰爆：我被性侵了

美研擬5歲↓幼兒接種BNT　最快21日開打

美研擬5歲↓幼兒接種BNT　最快21日開打

演員台上暈倒「頭撞骨折」影片曝光

演員台上暈倒「頭撞骨折」影片曝光

女騎太猛衝出頂樓　慘墜3樓身亡

女騎太猛衝出頂樓　慘墜3樓身亡

關鍵字：

大規模槍擊德州槍擊教堂軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面