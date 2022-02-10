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「4星座」快買威力彩！專家曝「財運最旺時段」：有機會一夜致富

（示意圖／報系資料照）

▲威力彩今晚頭獎上看11.5億元。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台彩日前公布第111000011期威力彩，結果無人得獎，連續31期槓龜，根據派彩結果，這一期（2／10）的頭獎金額高達11.5億元，不少人都奢望用少少錢買夢想，拚得一夜致富的機會。對此，星座專家小孟老師就在臉書發文，點名4星座4生肖的財運旺盛，另曝光財運最旺時段。

Top4：雙子座

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2月10日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣充沛，建議雙子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

Top3:水瓶座

太陽與土星落入水瓶座的命宮，顯示水瓶座能得到太陽與大地之母的能量，建議下注前多穿大地色系衣服，如：象徵木幹的灰褐色、泥土的棕黃色、草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。

Top2：雙魚座

木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，建議下注前買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手摸樹，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝手中的水，就能得到海王星與木星的加持。

Top1：處女座

水星、金星、火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座橫財看漲，財運能量噴發，然而水星為藍色、金星為白色、火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，建議下注前多吃紫色食物，如：芋頭、茄子、紫米飯、葡萄..等，都能提升大量財氣。

至於強運四大生肖，分別是龍、兔、馬、豬。

此外，小孟老師也指出，以上星座或是生肖，若再搭配A型與AB型的人，偏財運勢更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。

財運最旺時段：

中午11：00-1：00

下午15：00-17：00

晚上17：00-19：00

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