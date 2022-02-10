里港警分局三地門分駐所新建辦公廳舍　今舉辦動土典禮

▲三地門分駐所新建辦公廳舍，3日動土典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局三地門分駐所於今(10)日上午舉辦新建辦公廳舍動土典禮，在縣長潘孟安、議員江金妹、原民處處長顏成仁 、局長劉印宮、三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安及地方人士見證下動土開工。

原三地門分駐所辦公廳舍建於民國19810年，歷經40年的歷史承載，廳舍老舊、空間窄小已不符現代化的期待。有鑑於此，警察局於2019年起規畫舊廳舍拆除後原地新建三地門分駐所，於2020年向縣議會提出預算需求等計畫，獲得議會的支持編列預算新臺幣2151萬，由莊景芳建築師事務所設計，壁昌營造有限公司承造。

新建的辦公廳舍為2層建築物，總樓地板面積551.39平方公尺，為了方便服務原鄉鄉親、警員辦公及符合現代化等需求，新廳舍一樓內部設置有民眾洽公區域、值班台、辦公區、哺乳室、無障礙廁所等。

二樓部分則規劃為分駐所員警寢室、廚房、晒衣場等勤餘活動空間，室外也規劃停車格及無障礙空間設計，使服務更加便民。另外融合原鄉的文化特色，新建辦公廳舍外牆以淺色系為主，利用傳統石材及加入原住民圖騰及雕刻(頭目、勇士、公主)圖樣等元素。

分局長鄭頴聰表示，非常感謝縣長潘孟安、局長劉印宮及議會支持三地門分駐所原地新建計畫，三地門分駐所轄區地跨三地門鄉4個村(大社、德文、達來、和三地村)，位於三地門鄉行政中心，緊鄰三地門鄉公所及三地門消防隊，地處於三地門台地隔隘寮溪俯瞰屏東平原，轄區幅員廣闊大都為山地地形，有台24線公路、三地門大橋、谷川大橋及德文部落等豐富的原住民文化特色。

新建的三地門分駐所對於警察同仁具有正面鼓勵士氣作用，除了提升辦公環境的品質、為鄉民服務的熱忱，更對三地門鄉的原鄉建築提供一個現代化的標竿。