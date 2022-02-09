潮州火車站惡狼性侵妙齡女　檢方聲押禁見獲准

▲屏東地檢署以羅姓男子涉嫌強盜、強制性交罪嫌向法院聲押禁見獲准 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市30多歲羅姓男子6日晚上行經潮州火車站後站，見20多歲妙齡女子運動落單，竟以水果刀架子被害人頸部，不僅喝令被害女子為其口交，並以手指性侵得逞，還搶奪女子身上現金。期間被害人企圖逃脫，卻遭羅男以水果刀劃傷頸部。檢方訊後認定其涉嫌重大，所犯5年以上重罪，有湮滅證據、逃亡及勾串證人之虞，向法院聲押禁見獲准。

屏東地檢署表示，7日上午接獲潮州警分局報告指出，被告羅姓男子於月6日21時29分許，持刀在屏東潮洲火車站附近，涉嫌強盜強制性交案件。檢察長張介欽立即指派主任檢察官魏豪勇、檢察官葉幸眞成立專案小組，指揮潮洲分局偵辦，隔天（7日）立即將羅男查獲到案。

經查，羅男6日晚間攜帶水果刀、騎機車行經潮州火車站後站，見被害人甲女獨自坐在該處商店外階梯，即將機車停於附近，持水果刀步行接近甲女，先持刀架住她頭部，喝令起身並控制其行動，再威脅她依指示前往附近空地，並將用抵住女方頸部，要求交付身上款項。

羅男見她孤身可欺，又起色心，再持刀喝令她為其口交，並以手指插入她下體，強制性交得逞。被害女子試圖逃脫之際，羅男不僅揮拳毆打甲女臉部及肩膀，還持水果刀刺傷甲女頸部，隨後騎車逃離現場。事後，甲女立刻電聯其母親到場，在母親陪同下送醫並報警處理。警方隔天（7日）報請檢察官指揮偵辦，並於同日在羅男友人住處將其查獲到案。

承辦檢察官於7日下午起陸續傳訊相關證人到場釐清案情，並在8日上午11時許偵訊羅男完畢後，認定他涉嫌強盜強制性交罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據、逃亡及勾串證人之虞等，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。