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社會 社會焦點 保障人權

棉被裡放屁害腦傷！恐怖男密室凌辱性侵24hrs　長髮妹被剪成狗啃

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲小舞在飯店內遭男友剪髮、悶口鼻、性侵凌虐近24小時才獲救。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

在南部工作的越南籍女子小舞(化名)去年和台籍黃姓男友到台北投宿飯店時，黃男突然獸性大發，指責小舞過去剪壞他的頭髮，還在棉被裡放屁導致他腦部受損，因此把小舞頭髮剪得跟狗啃的一樣，用枕頭悶小舞口鼻，並2度性侵得逞，甚至想把小舞頭浸到水中，小舞趁隙逃出猛拍其他房門求救，台北地檢署10日依妨害性自主等罪起訴黃男。

外型清新的長髮小舞2020年10月間在台念書時，因為想學日文，透過網路認識了曾到日本工作的31歲的黃男，2人以語言交換的方式認識，小舞學日文，同時教黃男英文，2人雖在南部不同縣市，但時常相約彼此住處見面，發展出一段異國戀情。

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小舞原本秀麗長髮被剪得跟狗啃的一樣。（示意圖／pixabay）

2021年5月7日，待業中的黃男帶已經找到工作的小舞到台北，參觀大學院校舉辦的就業博覽會，當晚11點多入住台北市中山區某飯店後，黃男突然責怪小舞之前幫他剪的頭髮不好看，這次換他來幫小舞剪，說著說著，黃男就拿出預備好的剪刀，把小舞的一頭秀髮剪得跟狗啃的一樣。

然後黃男又說，小舞曾在棉被裡放屁，害得他腦部受損，所以他要報復，拿枕頭悶住小舞口鼻3分鐘，等到凌晨，原以為可以好好休息，沒想到黃男突然起性慾，小舞被迫發生關係，8日早上，身上多處傷痕的小舞，不想狼狽模樣曝光，打電話取消原本和朋友說好的午餐約會，但通話時一直被黃男盯著看，小舞不敢多說什麼。

▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

▲小舞一度逃出房間，很快又被黃男拖回去密室。（示意圖／達志影像）

沒想到之後黃男再次逞慾，還認為前晚用枕頭悶鼻不夠，拉著小舞進浴室，要把小舞的頭壓進水池內，小舞突然發現自己生命受到威脅，極度恐懼之下，剛好黃男電話響起，小舞趁著黃男離開浴室接電話時，死命奔出房間，沿著飯店走廊猛敲其他房門，但很快又被黃男扣住脖子倒拖回房間。

其他房間的房客雖然當下都沒有開門，但有人聽到女子求救聲，撥電話請櫃台人員協助了解，櫃台打電話詢問黃男房內情形時，小舞再次放聲大喊救命、報警，警方在8日晚上10點多獲報到場救出小舞，並協助小舞向法院申請暫時保護令。

▲桃園市徐姓男子因對女性有人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機應上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲黃男辯稱兩情相悅，否認傷害小舞，但檢察官不採信。（示意圖／pxhere）

黃男到案後僅坦承與小舞發生性關係，但強調是情侶間的兩情相悅，且沒有其他悶住口鼻等暴力行為，如果有，小舞可隨時求救，但小舞說在房內時，只要她去拿電話，黃男都會緊盯不放，她實在不敢觸怒黃男，加上小舞身上、下體傷勢，以及監視器拍到小舞長髮入住，變成零亂短髮四處敲房門，又被黃男拖拉回房的畫面，檢察官不採信黃男辯詞，依妨害性自主、傷害、強制等罪起訴黃男。

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