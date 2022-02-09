米壽翁驚「郵局存簿遭盜轉百萬」　檢察官查出真相笑了

▲老翁懷疑郵局員工作手腳，利用他的存簿轉進轉出上百萬元，結果是烏龍一場。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

88歲的郭姓老翁日前去郵局刷存摺，發現帳戶內憑空多出100多萬元，然後這筆錢又被轉走，懷疑郵局人員偷作手腳，利用他的存摺做非法的事情，涉嫌偽造文書等罪，台北地檢署歷經3次偵查，追出這筆15年前的陳年舊帳，是被老翁自己轉去銀行定存140萬元，至今沒解約，9日以查無犯罪嫌疑等理由，處分不起訴洪姓、林姓2名郵局員工。

郭姓老翁是在2019年間，心血來潮，帶著很久沒使用的郵局存簿到台北榮星郵局補登記錄，回家翻閱檢視的時候，發現存簿內在2007年4月間，突然轉入一筆100多萬元現金，之後又被分2次轉出到不同帳戶，老翁一方面覺得帳戶遭盜用，一方面又覺得既然已經進到自己名下的錢，就不該被任意轉走，憤而提告。

▲檢察官反向追查，鉅款都會進老翁自己的其他的銀行帳戶。（示意圖／記者劉昌松攝）

檢察官一開始收案偵查時，就發現原來這筆錢是從當時還在世的老翁妻子戶頭轉來，至於轉出紀錄顯示的收款帳戶代碼012，是屬於台北富邦銀行，不過台北富邦檢視012後面的數字排列，與他們的帳戶排列不同，無法進一步協助追查，因查無相關人員犯罪嫌疑，2度處分不起訴郵局人員。

老翁不甘心，繼續再議堅持要找出兇手，高檢署發回台北地檢署展開第3次調查，決定反向分析，直接清查老翁名下所有金融帳戶，果然發現老翁在台北富邦等2家銀行的定存戶頭裡，在2007年間分別收到90萬元、50萬元的入帳，是老翁15年前曾把妻子轉來的錢放去定存升息，結果自己忘了而鬧出烏龍。

至於為何一開始郵局存簿的轉出紀錄，無法查出老公在台北富邦的帳戶，郵局人員坦言，當年的存款作業，是人工操作電腦輸入，不像現在直接掃描條碼就好，可能因此出現繕打錯誤，檢察官調查後，第3度以查無犯罪嫌疑為由，處分不起訴洪姓、林姓2名郵局員工。

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