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紅酒加FM2性交易變性侵　丟6千元想落跑淫狼身上還有22顆

▲桃園市張姓男子遭女子指控，2019年3月間在桃園市某摩鐵對其強制性侵得逞，地院法官審理後判處張男無罪。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳姓男子將FM2偷加在紅酒裡性侵得逞遭起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子去年9月間約小莉（化名）以1萬5000元性交易，兩人到汽車旅館後，陳男趁小莉洗澡時，偷偷將FM2（俗稱強暴藥丸）放入紅酒中，害小莉喝完後陷入昏迷，陳男趁機性侵得逞，事後小莉的男友和友人撥打她的電話沒人接，趕到汽車旅館救人，並報警處理，陳男到案後辯稱FM2是助興用的，但檢方不信，今依法將他起訴。

陳男利用LINE搭訕小莉後，約定以1萬5000元進行性交易，兩人在去年9月10日晚上11時許，陳男開車載小莉前往汽車旅館，小莉洗澡時，陳男將FM2加入紅酒中，小莉喝完後，躺在床上就陷入昏迷，陳男趁機先拿按摩棒玩弄小莉的下體後，就趁機性侵得逞，還拍下影片和相片。

沒多久，小莉的李姓友人打電話給小莉，沒人接，友人擔心她出事，於是找了小莉的林姓男友到汽車旅館找人，正好撞見陳男扶著意識不清的小莉準備離開，陳男趕緊先付6000元給兩人，想開車落跑，李姓友人攔下車追問「你有沒有偷拍？」陳男交出手機，兩人要求陳男把裸照刪除，陳男照做後，又給了4000元尾款離開。

小莉等3人不甘受辱，報警處理，警方到場搜到22顆白色藥丸，事後追緝到陳男，陳男辯稱，他平時就有在服用FM2，是拿來助興用的，但檢方認為，FM2通稱強暴藥丸，陳男應該知道服用後會有昏迷的情況，何來助興之說，不採信陳男說詞，今依強制性交罪將陳男提起公訴。

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