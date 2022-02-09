明金成生前健康曾出現兩大警訊　擔憂愛妻產後健康獨自承受壓力

▲法醫相驗明金成遺體，判斷死於心因性休克，遺孀(灰色帽衣)等親友未對結果表達異議。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

導演明金成初為人父，不幸在8日深夜突然撒手人寰，檢警9日會同法醫前往相驗，確認明金成死於心因性休克，親友悲痛表示，明金成的妻子上個月剖腹產下龍鳳胎後，狀況不好，明金成非常擔心，每天家庭事業兩頭跑，一度抱怨過胸悶、發冷，但很快就有改善，又接著面對生活壓力，沒想到一剛過完春節就發生憾事。

據了解，明金成與妻子婚後做了10次試管，原本預計2月生產，但因產檢發現狀況，提前在1月20日剖腹產下龍鳳胎，但妻子產後身子十分虛弱，明金成一方面沉浸在初為人父的喜悅，一方面也十分心疼妻子的健康狀況，還同時要兼顧事業，可說是蠟燭兩頭燒。

曾因高血壓就醫的明金成一肩扛下所有壓力，卻也在這段時間一度出現胸悶、發冷等不適感，不過因為很快就獲得改善，因此不以為意，直到8日晚上，到月子中心陪伴愛妻時，突然倒在沙發上，妻子叫不醒人只好呼救。

月子中心人員趕到房內，透過119電話指導為明金成進行急救，無奈最後救護車將明金成送到國泰醫院仍搶救不治。檢警9日下午會同法醫相驗，遺孀身穿灰色連帽外套、戴著口罩由旁人攙扶到場，因明金成遺體並無外傷，又有心血管病史，研判死因爲「心因性休克」，家屬並無異議，將遺體領回。

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