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社會 社會焦點 保障人權

明仁會設「博弈＋詐騙」雙機房　半年撈2千萬...業績達標還有獎盃

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，竹聯幫仁堂明仁會從事網路博奕，另外還有虛擬貨幣詐欺等不法情事，鎖定機房隱身在北市的博弈機房，另外還有新北市的虛擬貨幣詐欺機房，發現不法組織還設立業績制度，只要業績達標還頒發獎座以資鼓勵。

警方調查，竹聯幫仁堂明仁會成員組織博弈、虛擬貨幣詐騙機房，博弈部分主要以26歲的藍姓女子為首，另外投資詐騙機房則是22歲的張姓女子負責，吸收17名幫派成員組成，在新北市泰山地區架設虛擬貨幣詐騙機房，另在松山地區設置網路博弈機房。

▲▼竹聯幫仁堂明仁會搞博弈、投資詐騙2機房，業績達標還頒發獎盃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲竹聯幫仁堂明仁會搞博弈、投資詐騙2機房，業績達標還頒發獎盃。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，幫派成員在松山地區架構博弈機房，從事6個月不法獲利達2千萬元左右，主要吸引年輕成員加入，向不特定人士招攬下注，並讓旗下小弟抽成，業績如果達標還會頒發獎盃以資鼓勵。

另外在新北市泰山區的虛擬貨幣詐騙機房，則是成立約3個月，利用社群網站交友，介紹被害人投資虛擬貨幣、外幣等，最後等被害人要贖回金額，卻慘被封鎖刪除，目前警方正清查不法獲利，也呼籲被害人踴躍出面指認。

竹聯幫仁堂明仁會搞博弈、投資詐騙2機房，業績達標還頒發獎盃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲竹聯幫明仁會成員吸收藍、張2名女子，負責操盤博弈、投資詐騙機房。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方共計逮捕藍女、張女等18人，查扣電腦主機24台，電腦螢幕47台，工作手機80台以及筆記本4本，甚至還有員工打卡單以及員工教戰手冊，最後還搜出業績獎盃3座。

警方訊後依照賭博、詐欺以及洗錢防制法等罪嫌，將藍女、張女等18人分別移送地檢署偵辦。

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