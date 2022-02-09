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陸媒揭網路水軍行情「1則好評4.3元」　圖文並茂加碼報酬更高

▲鍵盤俠,水軍。（圖／CFP）

▲網路水軍群體透過幫特定對象刷正負評獲取報酬。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸《法治日報》今（9）日揭露網路水軍的營運及獲利模式，引起外界關注。一般人可以透過加入「控評」的群組接取任務，以個人帳號複製貼上預定好的文案，一則評論可以獲得1元人民幣（約4.3元新台幣）。此外，還有更「高級」的精品群，加入人數不多，但貼文可以「圖文並茂」增加真實性和可信度，獲得的報酬也更多。

▲▼大陸自3月1日實行新法令《網絡信息內容生態治理規定》，網喊封殺鍵盤俠。（圖／PAKUTASO）

▲陸媒臥底水軍群，揭露經營及獲利方式。（圖／PAKUTASO）

《法治日報》報導，「招收水軍，1r（人民幣1元）一個，要做的來。」在一個名為「百度貼吧組合控評」的QQ群裡，群主發送了一項任務。按照群主要求，記者用自己的個人帳號，點擊進入群主提供的鏈接（評價一部電影），複製粘貼群主提供的內容並點擊發表。然後，將評論截圖保存發給群主。不一會兒，該群主給記者轉來一份傭金「1元」。

之後，該群主又發出另一個任務，是要抹黑某旅遊度假村，且文案用詞十分粗暴、惡劣。群主還解釋，「咱們做水軍的，只是為了完成上面派下來的任務，不需要關心後續影響。這類任務很多，做多了你也就覺得正常了。」

群主透露，網路水軍業務來源廣泛，以娛樂圈為例，有的小明星為了出名，會雇傭水軍來漲人氣，其經紀公司會把任務交給專門做網路水軍的組織，組織再雇傭大量水軍，冒充該明星的粉絲在網上進行正面評價，製造該明星大受追捧的假象。

此外，水軍群還有層次的分別，最低階的任務群人數最多，內容多為複製貼上點讚，報酬也相對較低；高一級的精品群人數較少，評論時不僅要圖文並茂，評論內容也各有不同，使評論看起來更加真實，報酬也更高。

部分精品群甚至還會對水軍進行「入職培訓」，由於該名臥底記者「表現」突出，因而被拉進管理群，水軍體系和分潤模式才更近一步被外界所知悉。據了解，分派任務的群主要從更加高級、更加隱蔽的群裡獲取任務。作為群主階級中的「小頭目」，在扣除自己的利潤後，轉發到水軍群裡。每個任務的價格在0.5元（人民幣，下同）到1.5元不等，群主可以從中抽取百分之二十作為利潤。

對於網路「水軍」野蠻生長的情況，大陸國家網信辦於2022年正式出手整治，發出關於《移動互聯網應用程序信息服務管理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。徵求意見稿規定，應用程序提供者應當規範經營管理行為，不得通過機器或人工方式刷榜、刷量、控評，營造虛假流量。

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