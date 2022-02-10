傳東琉線交通船「船長找代駕」！乘客嚇：航向鬼門　公司說話了

▲泰富輪船長說明當時情況 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

有網友在地方社團臉書po網爆料，指屏東縣東港往返小琉球的東琉線交通船船長駕駛室，竟在海上航行時讓不知名人士學習駕船，還一邊嬉鬧，不顧客安危；被影射的泰富輪公司表示遺憾，經調閱船長室監視器，當時確定是船長開船，已先將船長調離職務接受調查，並於明(11)日早上開記者會對外說明，公布監視影像以正視聽。另對網路上帶風向的假帳號等不當貼文留言網友，提告妨害名譽告訴。而港務局也派員前來調查，了解原委，依規定處理。

從影片中，可聽到一人握著船上駕駛盤以台語笑說「5度，5度，哈哈；阿如果再偏5度餒」，另一人回應「就往大鵬灣去了；欸欸！要偏了，要偏了」，「往左，往左」等對話。

網友對此紛紛貼文，有的貼「我只覺得可怕」、「給乘客開船？航港局不查？」、「有沒有可能只是實習」、「感覺就像老手的在教導新手 有什麼不妥嗎？」、「若偏五度向大鵬灣走，那如果再偏個十度，是不是向鬼門關走？」

泰富輪發表聲明表示，「稍早網路流傳有關於公司客船疑似船長在職務上有不當操作之影片，公司已在第一時間將相關人員暫調離職務，進行調查。對於此造成觀感不佳之行為，公司深感遺憾，表達十二萬分歉意，我們將進行一系列的內部訓練並且接受相關單位之指導，我們一定會秉持最嚴謹的態度檢討策進」。

另有網友爆料，指該名駕駛約於一年多前，在自己臉書貼文及影片，竟於客輪行駛海上時，讓自己兒子坐在其腿上操控方向盤。

對此，該船長特別明說，在1年前有帶兒子上船，並且坐在其大腿上做個開船的樣子，並由阿嬤拍攝留念而已，絕非讓兒子開船。

該公司強調，有人故意以假帳號帶不利於公司的言論，將提出妨害名譽告訴，未來也將律定船長駕駛室的進出規則，確保船隻航行安全。