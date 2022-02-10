　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再5小時就解除自主健康管理　他和家人KTV慶生最重開罰1萬5

▲▼台中一名男子再5小時就能解除自主健康管理，但還是和家人外出歡唱慶生挨罰。（圖／民眾提供）

▲▼台中一名男子再5小時就能解除自主健康管理，但還是和家人外出歡唱慶生挨罰。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名51歲謝姓男子返台過年，距離居家自主管理期滿不到5小時，卻為了和家人慶生而外出到KTV歡唱，不料被警方臨檢查獲，謝男和家人都幫忙說情，他們沒有搭乘大眾交通工具，也沒有和外人群聚，但警方仍依傳染病防治法報請衛生局裁處，並請謝男先自行回家。

▲▼台中一名男子再5小時就能解除自主健康管理，但還是和家人外出歡唱慶生挨罰。（圖／民眾提供）

台中市警三分局立德派出所副所長陳學良、巡佐張永典及警員劉佳竺，8日晚間到轄內KTV臨檢，並宣導落實防疫措施，結果在一間包廂發現謝姓男子一家7人慶生唱歌，員警逐一盤查身分證，發現謝男正值自主健康管理，且再5小時就能解禁，如今外出已違反防疫規定。

謝男解釋，包廂內都是家人，沒有外人群聚，原以為只要不搭乘大眾運輸工具就沒事，警方已請謝男立即自行返家，並檢附相關資料報請衛生單位裁處，金額3000元至15000元罰款。

警方提醒，依據中央流行疫情指揮中心公告，自主健康管理對象無症狀者，可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動。

ET快訊
iOS 15.4修復了！　「1動作」不再被蘋果偷聽
林依晨赴明金成靈堂上香！　小甜甜心碎見「大蕃薯哥哥」
快訊／顏家豪宅掰了！　怪手今進駐拆除
本土劇女星「10病纏身」近況曝！　還遭舊愛詐200萬
香港疫情崩潰！急診室大爆滿　8歲童7天未送醫
巫苡萱睡前男友家「被上下摸」！　Melody：是妳不對
烏來泡湯疑心肌梗塞！　調查局前副處長猝逝
爆乳妹遭潑水羞辱　下秒神反轉！她竟是「泰拳國手」踹爆他
快訊／嘉聯益14人確診！　侯友宜：多為移工、與桃園廠有接觸
快訊／好市多新莊店有確診足跡！　她收到簡訊嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

棉被裡放屁害腦傷！恐怖男密室凌辱性侵24hrs　長髮妹被剪成狗啃

除夕弄獅9警17申誡　上級照三餐查勤基層怒「有這麼嚴重嗎」

遠航無預警停飛被廢照提告敗訴　張綱維批太離譜：會上訴

什麼都賣！屏東執行分署元宵節法拍學校用地　36坪底價94萬

四寶爸抽菸引氣爆！火調員與房東是同學「慘了」　屋主怒：胡扯

少年飆仔121筆罰鍰拖9年　執行署放大招！他乖乖繳清26萬

再5小時就解除自主健康管理　他和家人KTV慶生最重開罰1萬5

消費滿200才能買蛋！北投雜糧行張貼「購蛋權」　民眾火大提告

大年初一泡湯疑心肌梗塞　調查局諮詢業務處前副處長猝逝同仁震驚

傳東琉線交通船「船長找代駕」！乘客嚇：航向鬼門　公司說話了

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

IVE出道1個月…SHINee Key完美複製舞蹈！　太妍、Uie被嚇傻：怎麼知道？

棉被裡放屁害腦傷！恐怖男密室凌辱性侵24hrs　長髮妹被剪成狗啃

除夕弄獅9警17申誡　上級照三餐查勤基層怒「有這麼嚴重嗎」

遠航無預警停飛被廢照提告敗訴　張綱維批太離譜：會上訴

什麼都賣！屏東執行分署元宵節法拍學校用地　36坪底價94萬

四寶爸抽菸引氣爆！火調員與房東是同學「慘了」　屋主怒：胡扯

少年飆仔121筆罰鍰拖9年　執行署放大招！他乖乖繳清26萬

再5小時就解除自主健康管理　他和家人KTV慶生最重開罰1萬5

消費滿200才能買蛋！北投雜糧行張貼「購蛋權」　民眾火大提告

大年初一泡湯疑心肌梗塞　調查局諮詢業務處前副處長猝逝同仁震驚

傳東琉線交通船「船長找代駕」！乘客嚇：航向鬼門　公司說話了

《櫻桃魔法》主視覺海報首公開！　新角色洩劇情「大銀幕見家長」

疫情間持續送餐照顧長者　南投延正社區入圍「共餐食力獎」

看懂自動駕駛「5等級」　解放雙手要到這一階段

開學了！400萬師生明返校園　蘇貞昌提醒做好防疫、多打疫苗

棉被裡放屁害腦傷！恐怖男密室凌辱性侵24hrs　長髮妹被剪成狗啃

繳不出電費回收男累倒路邊　枋寮暖心警偕同村長出手幫忙

三寶太可怕　台灣無人巴士短期難上路

新球季中職球員要打2劑疫苗才能比賽　100%開放球迷進場

「音樂劇皇太子」高燒39度確診　4次快篩、2次PCR陰轉陽

除夕弄獅9警17申誡　上級照三餐查勤基層怒「有這麼嚴重嗎」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

人夫驚覺2歲女根本不像他！一驗DNA綠炸

快訊／台中男太陽穴中彈　警消到場已死亡

媽祖遶境完偷吃同事妻　車震男下場曝

明金成驟逝　生前曾出現兩大警訊

女三寶騎車自摔！怒譙警察臨檢放三角錐

即／邰智源遭「侵犯肖像權」　莫名代言生髮皂

女移工突遭上銬帶走！惡警亂抓人下場曝

馬英九辦公室收恐嚇信　夾香港冥紙：逆我者死

手術害女強人掛尿袋　台大醫院與名醫敗訴

調查局前副處長初一泡湯猝逝　同仁震驚

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

手術房外等妻子　人夫看她「很漂亮」拍照挨告

高雄女ATM存款失敗　排她後面的挨告侵占判無罪

更多熱門

相關新聞

台中警辦公室猝死　同事送「遊艇」讓他圓夢

台中警辦公室猝死　同事送「遊艇」讓他圓夢

台中市警察局第三分局鑑識小組的54歲偵查佐程智遠，大年初五被同事發現躺臥在辦公室沙發，久喚不醒，同事驚覺有異，雖然立刻施以心肺復甦術及通報119緊急送往台中醫院仍宣告不治，程員告別式14日舉行，同事得知他一直有開遊艇環遊世界的夢想，特別紙紮一艘「遊艇」，一圓生前未竟夢想，同袍情懷令人感動。

黑色短褲妹喝鏘酒瓶砸人　她霸氣護友腳趾慘濺血

黑色短褲妹喝鏘酒瓶砸人　她霸氣護友腳趾慘濺血

維護恆春半島治安　警擴大臨檢KTV、小吃部

維護恆春半島治安　警擴大臨檢KTV、小吃部

餐廳卡拉OK全面暫停　鄭文燦：KTV暫不考慮

餐廳卡拉OK全面暫停　鄭文燦：KTV暫不考慮

網傳東港KTV前發生鬥毆　警掌握身分查辦

網傳東港KTV前發生鬥毆　警掌握身分查辦

關鍵字：

KTV三分局自主管理

讀者迴響

熱門新聞

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

學雜費兩張破10萬　網：難怪沒人敢生

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

大ㄋㄟㄋㄟ的力量

美豔鋼琴師缺愛愛…年上尪勸拍AV

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面