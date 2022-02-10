再5小時就解除自主健康管理　他和家人KTV慶生最重開罰1萬5

▲▼台中一名男子再5小時就能解除自主健康管理，但還是和家人外出歡唱慶生挨罰。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名51歲謝姓男子返台過年，距離居家自主管理期滿不到5小時，卻為了和家人慶生而外出到KTV歡唱，不料被警方臨檢查獲，謝男和家人都幫忙說情，他們沒有搭乘大眾交通工具，也沒有和外人群聚，但警方仍依傳染病防治法報請衛生局裁處，並請謝男先自行回家。

台中市警三分局立德派出所副所長陳學良、巡佐張永典及警員劉佳竺，8日晚間到轄內KTV臨檢，並宣導落實防疫措施，結果在一間包廂發現謝姓男子一家7人慶生唱歌，員警逐一盤查身分證，發現謝男正值自主健康管理，且再5小時就能解禁，如今外出已違反防疫規定。

謝男解釋，包廂內都是家人，沒有外人群聚，原以為只要不搭乘大眾運輸工具就沒事，警方已請謝男立即自行返家，並檢附相關資料報請衛生單位裁處，金額3000元至15000元罰款。

警方提醒，依據中央流行疫情指揮中心公告，自主健康管理對象無症狀者，可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動。