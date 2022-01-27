餐廳附設卡拉OK全面暫停...KTV也跟進？　鄭文燦：暫不考慮

▲鄭文燦宣布暫停餐廳附設卡拉OK使用，不過考量風險高低，KTV業者暫不需跟進暫停營業 。（圖／翻攝桃園事YT）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心27日宣布台灣本土病例新增21例，其中桃園新增13例，而根據衛生局疫調人員疫調顯示，由於有確診者曾在餐廳附設卡拉OK歡唱，為避免群聚擴散，桃園市長鄭文燦也宣布暫停開放餐廳附設卡拉OK，但KTV部分則不暫停。

根據衛生局疫調人員匡列調查足跡後顯示，由於龍潭退休人員確診，其足跡顯示其曾到石門山登山外，也曾到過農家樂小吃部聚餐，席間還使用餐廳附設的卡拉OK歡唱，主要傳播途徑與餐廳內用有相當大的關聯性，為防群聚感染進一步擴大，鄭文燦也宣布29日起桃園市餐廳內用座位減半、內用離開座位必須配戴口罩，而餐廳附設的卡拉OK也暫停使用。

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不過有媒體詢問，餐廳附設卡拉OK將自29日暫停使用，由於KTV包廂內也可以脫口罩飲食，是否有必要也暫停KTV包廂營業？鄭文燦則回應，此次暫停餐廳附設卡拉OK使用主要按照風險高低不同所做出的決定，餐廳或小吃店所附設的卡拉OK使用人員多半為不特定客人使用，難以追蹤調查，風險較高，因此決定暫停使用。

此外，桃園27日新增13例本土病例，整個傳播途徑大致有三條，除亞旭電腦外，剩餘為加貝爾幼兒園和錢都群聚事件與龍潭退休人員確診，並新增3例不明感染源。