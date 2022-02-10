遠航無預警停飛被廢照提告敗訴　張綱維批太離譜：會上訴

▲遠航董事長張綱維 。（資料照／圖／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

遠東航空2019年底無預警停飛，隔天被交通部廢止民用航空運輸業許可證，遠航負責人張綱維不服被廢照，提起行政訴訟試圖保住公司生機、爭取復飛機會，台北高等行政法院今判他敗訴，張綱維得知判決結果，直呼「太離譜」，表示會上訴。

遠航在2019年12月12日無預警宣布隔天起停止所有營運，包含售票與飛航，造成3000多位旅客權益受損、還有旅客滯留海外，張綱維一度關機失聯，由遠航對外公佈他的「遺書」，聲稱受不景氣影響而虧損擴大，加上他被詐欺集團詐騙，自己墊款9億元仍無法補破洞，願「一死謝罪」但死不瞑目等。

當時遠航公布的資金缺口為3000萬元，偌大的航空公司突然熄燈震驚各界，員工生計頓時沒著落，也讓即將開始的春節疏運計畫出現缺口，民航局緊急協調其他航空公司支援，避免旅客遭丟包，並以遠航沒依規定提前2個月申請停飛，裁罰300萬元，同時報請交通部廢止遠航的民用航空運輸業許可證。

交通部隔年（2020年）1月31日同意對遠航廢照。張綱維後來出面，聲稱遭4人設局詐騙、被騙得精光，要提告追究，他並提起本件行政訴訟，試圖保住執照爭取復飛機會，但今被台北高等行政法院判決敗訴，張綱維聆判後直說「太離譜」，批判決受外力介入、法庭形同虛設，會上訴繼續努力。

不過張綱維被查出涉嫌掏空遠航資產35.8億元，且有脫產與落逃跡象，前年（2020年）4月到案被羈押禁見，直到去年（2021年）3月才獲准交保1億元，他被起訴涉犯《證券交易法》等罪嫌，仍在台北地院審理。