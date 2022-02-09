春節飛離島736人有症狀快篩結果出爐　5機場持續辦理篩檢服務

▲春節運輸結束，但松山機場等持續提供旅客快篩服務。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許維寧／台北報導

今年農曆春節疏運於8日結束，受到國內疫情影響，松山等五處國內機場提供登機前快篩服務，14日內有症狀者需於現場快篩、採檢為陰性才可登機。民航局統計，今年國內線總計疏運17萬人次旅客，近8萬名旅客中有2270人快篩，過去14天內有症狀者為736人，快篩結果均為陰性。民航局也說，雖然春節運輸已結束，但機場將持續提供快篩服務。

今年春節自1月29日至2月6日共有9天連假，1月28日至2月8日為春節疏運期。民航局統計，今年春節共飛航2840架次、疏運17.6萬人次，平均每日運量1.5萬人次，整體載客率約為65%，較110年載客率72%，減少約7%。評估主要應是受近期國內疫情升溫，部分民眾減少移動所致。

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為了防堵春節期間疫情，自1月29日、連假第一天起，於松山、台中、嘉義、台南、高雄等五處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，提供前往離島旅客快篩服務，搭機前14天內有症狀者需於現場快篩、採檢陰性才可登機；無症狀者亦可自願接受快篩。

民航局統計，疏運期間，前往離島航班共有1180架次，旅客7萬7726人，有2270人快篩，篩檢率為2.92%，其中自願篩檢1534人，過去14天內有症狀736人，快篩結果均為陰性。雖然春節疏運已經結束，但本島5處機場持續提供快篩服務，也提醒前往離島旅客於機場報到時，應繳交或填寫健康聲明書。

民航局也說，前往離島的旅客，搭機前14天內有症狀者，若持有24小時內快篩或PCR陰性證明則可直接登機，如無相關證明，仍需於現場快篩、採檢陰性才可登機；無症狀者，可自願接受快篩。

民航局長林國顯指出，春節期間曾私下前往機場瞭解旅客參與快篩情況，疏運高峰期間，不少旅客為了自己與家人的健康，很主動參與快篩，在航空警察同仁與機場保全協助下，整體秩序相當良好。

