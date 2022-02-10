病妻最後心願「想跟前男友做愛」　原因讓人夫崩潰：我努力滿足她

▲妻子臨走前的心願讓丈夫崩潰。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名人夫表示，與他相愛10年的妻子先前被診斷出絕症，只剩下9個月的生命，這段期間他一直想盡辦法滿足妻子最後的心願，沒想到妻子近日竟然告訴他「想和前男友做愛」，讓他相當崩潰。

該名人夫在美國最大的論壇Reddit發文表示，「我已經忘了怎麼過沒有她的日子，無法想像接下來的生活，在她生命的最後這段時間，我一直用盡全力在滿足她的心願」。

人夫指出，最近妻子卻開口說「想和前男友做愛」，因為她認為前男友是身體上最契合的伴侶，人夫聽到當下就瀕臨崩潰，這時妻子又解釋，她和老公做愛是得到情感上的滿足，前男友則是身體上的。

▲人夫發文。（圖／翻攝自Reddit）



「我現在只能選擇，拒絕我垂死的妻子的願望，或是讓她去睡另一個她覺得更好的男人？」人夫無奈表示，他覺得現在處於不得不同意的情況，因為妻子已經剩下沒多少日子，「我真的不知道該怎麼辦」。

文章曝光後引起網友熱烈討論，不少人留言表示，「我懷疑她的病是不是影響了她的判斷能力」、「問題是前男友會答應嗎」，也有人認為，妻子可能在與他交往的10年間都和前任保持聯繫，「是不是已經和前任討論過這件事」、「這10年她和前任的聯繫可能比你想像中多」。