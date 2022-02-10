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女三寶公審警察「臨檢放三角錐」！網看30秒摔車片求：駕照請繳回

▲一名女騎士行經警方臨檢點時離奇自摔，氣得怒罵「為什麼有個三角錐啊！他Ｘ的」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲一名女騎士行經警方臨檢點時離奇自摔，氣得怒罵「為什麼有個三角錐啊！他Ｘ的」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名女騎士近日從關渡大橋下橋時，疑似邊騎車邊講電話，未注意到路上擺設的三角錐，讓她當場閃避不及慘摔，事後不僅仍未將電話掛掉，還跟電話另一端抱怨「為什麼有個三角錐啊！他Ｘ的」，引發網友熱議，不少人也紛紛狠酸，「駕照可以繳回嗎？」

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出行車記錄器畫面，只見女騎士沿路都是一邊騎車一邊講電話，結果一下橋後沒及時注意到警方臨檢放置的三角錐，直接迎面撞上慘摔，而她當場也痛得久久無法起身，只能倒在路旁怒罵「為什麼有個三角錐啊！他Ｘ的」。

▲一名女騎士行經警方臨檢點時離奇自摔，氣得怒罵「為什麼有個三角錐啊！他Ｘ的」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

然而，從影片中可以發現，女騎士所行經的道路其實頗為寬敞，女騎士車速也不快，前方其他車輛都是順利通過，女騎士疑似就是因分心才發生意外。許多網友也紛紛在影片留言，「跌倒打地板地板擋路的道理嗎？」、「你還是不要騎車比較好，才能確保其他用路人行車安全」、「駕照可以繳回嗎？」、「嫌窄前面的人怎麼就沒事」。

另外，也有網友表示，「完完全全有時間可以反應得過來，是妳自己邊講電話分心，加上自己反應遲鈍，真的不是警察三角錐的問題」、「妳要不要自己重新看一下影片，聊天不專心騎車，遠遠就看的到三角錐然後瞄準著去撞」、「人家前面的人都沒事就你有事，你自己騎車不專心，怪三角錐、怪警察，不放三角錐換警察等被撞嗎？」

▲一名女騎士行經警方臨檢點時離奇自摔，氣得怒罵「為什麼有個三角錐啊！他Ｘ的」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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