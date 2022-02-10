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衛福部於合歡山設置2處雪季急救站　及時保護追雪民眾健康

▲南投、花蓮2縣首次進行雪季醫療救護站聯合視察。（圖／南投縣政府提供）

▲南投、花蓮2縣首次進行雪季醫療救護站聯合視察（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投、花蓮2縣交界的合歡山雪季從110年12月31日已正式起跑，估計持續60天至2月28日止；為保障大批的追雪或登山遊客安全，衛福部補助2縣市醫院於昆陽（派出所）及武嶺（松雪樓）設置雪季救護站，並首次辦理南投縣、花蓮縣衛生局聯合視察。

南投縣衛生局長陳南松、花蓮縣衛生局長朱家祥日前實地勘察救護站運作情形，討論規劃未來合作精進作為，以實際行動維護遊客的健康；陳南松表示，南投屬偏鄉地區醫療資源缺乏，離合歡山最近的醫療站為清境假日醫療站，就醫路程耗費將近40分鐘，如遇大量上山遊客車多壅塞，更可能會超過1小時才能得到醫療協助，對於心急如焚需緊急醫療之病患實是一大難題。

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▲南投、花蓮2縣首次進行雪季醫療救護站聯合視察。（圖／南投縣政府提供）

▲南投、花蓮2縣首次進行雪季醫療救護站聯合視察。（圖／南投縣政府提供）

陳南松說，如今南投縣和花蓮縣於昆陽及松雪樓各設一處緊急醫療救護站，大幅縮短急症病患就醫治療時間，救護站內配置1位醫師、2名護理人員、1台救護車，提供第一時間初步處置及緊急後送；他也特別感謝主責醫院埔里基督教醫院及南投縣急救責任醫院衛福部南投醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院支援醫療人力，讓遊客能開心遊玩，平安回家。

衛生局指出，合歡山雪季昆陽假日緊急醫療救護站位於昆陽停車場內，國定假日與星期例假日當天上午8時至收假日下午4時（雪季期間每年1月1日至2月28日）提供醫療服務，民眾如有需要可多加利用。

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