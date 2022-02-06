重機男載母衝合歡山賞雪　騎一半「冷到吐」母子失溫送醫

▲21歲重機男載老母合歡山看雪，雙雙失溫「冷到頭暈嘔吐」被救援送下山。（圖／南投縣政府警察局仁愛分局）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮一名21歲邱姓男子3日中午騎重機，從市區載60歲母親前往合歡山賞雪，不料出發前準備不夠充分，未攜帶足夠的保暖衣物及工具，加上途中碰上大雨，導致2人出現失溫、頭暈及嘔吐情況，緊急報警求救。警方獲報後，派人上山沿途搜尋，所幸及時在台14甲線35.1公里處發現2人，2人送醫後沒有大礙。

邱男3日中午騎重機載上60歲母親，從花蓮市區前往合歡山武嶺賞雪，不料途中碰上大雨，加上未攜帶足夠的保暖衣物及工具，最終不敵高山低溫，2人身體出現失溫、頭暈及嘔吐等情況，下午4時20分許決定報警求救，由於無法描述詳細地點（只知道在武嶺附近），因此駐足在路邊等候救援。

▲母子2人被員警尋獲，後由消防隊救護車載下山送醫。（圖／南投縣政府警察局仁愛分局）

南投縣仁愛警分局翠峰派出所接獲119轉報後，所長張勝華立即派遣警員顏正達從台14甲線24.3公里鳶峰停車場朝花蓮方向沿路搜尋，直到下午5時許在花蓮新城鄉台14甲線35.1公里處發現，一輛停在路旁的重機及2名衣服濕透的民眾，經核對身分確認為報案人邱男及其母親。

警員見2人凍到不斷發抖，同時有失溫、頭暈及嘔吐等情況，趕緊將母子2人載到翠峰派出所，交由在附近待命消防隊救護車，將2人載往埔里榮民醫院急救，治療後2人身體均無大礙。警方表示，高山氣候詭譎多變，雪季期間歡迎民眾到合歡山賞雪，但務必要做好行前整備工作，避免發生危險。

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