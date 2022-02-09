　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕視聽更享受

勿用，2300解禁▲三星Tab S8。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星Tab S8。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星今日晚間11時舉辦線上發表會，會中除了最新的旗艦手機Galaxy S22系列之外，也推出最新的平板Galaxy Tab S8系列，其中最大的亮點就在14.6吋的超大平板，帶來更好的視覺體驗。

三星表示，2021年台灣平板市場成長了23%，而三星平板也較同期成長三成，也觀察到1萬5000元以上的平板電腦成長迅速，其中以12.4吋以上最受歡迎，而上代Tab S7則較前代成長了188%。

勿用，2300解禁▲三星Tab S8。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星Tab S8 共有三種螢幕尺寸。（圖／記者陳俐穎攝）

此次新推出的Tab S8共有三個機型選擇，包含最大的14.6吋S8 Ultra、12.4吋S8+、11吋的Tab S8。規格上，搭載4奈米的高通S8 Gen 1處理器，支援Wi-Fi 6E帶來更高速的上網體驗，也支援快速充電。在許多人必備的S Pen功能上，用演算科技將延遲率下降30%，僅有2.8毫秒的延遲。

最高規格的Tab S8 Ultra具備三個容量選擇，讓消費者根據需求決定，具備120Hz高刷新率，11200mAh超大電量，可以持續使用不斷電，由於大螢幕，也適合加裝鍵盤皮套就可作為筆記型電腦使用，也能切換三星的Dex功能，更加符合工作需求。

勿用，2300解禁▲三星Tab S8。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星Tab S8 附贈S Pen。（圖／記者陳俐穎攝）

除硬體升級外，在軟體上也多有著墨，可開啟三個視窗，並依照需求調整大小，方便多工作業，而三星 Note也可以在不同裝置切換，如有繪圖需求的用戶，也能使用手機連線變成抓色盤，三星產品皆能互相串連，達成完整的生態系統。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
剩台灣能壓下疫情！　醫預言「2手段」不做：2週內會爆掉
1個讚包1元！百萬YouTuber手捧4疊厚鈔給媽「紅包袋裝
營養師揭「6個NG行為」讓你失眠！第1條超過8成都中獎
最正主播老家神桌竟放「春宮圖」！　外婆揭原因網爆笑
嘉義縣前縣長陳適庸過世！享壽74歲
領完年終就離職！老闆轟「台人忠誠度低」　網揪1關鍵回嗆
狂剷肥肚肉！「睡前3動作」瘦小腹只要10分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕視聽更享受

附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

1月手機降價榜出爐　iPhone旗艦降約8500元

外觀曝光！三星發表會晚間登場　最新旗艦S22 Ultra附S Pen

蘋果推「手機當刷卡機」鎖定小商家　攤販、外送員收款超方便

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

HTC手機快買不到了！官網僅剩這型號可下單

Chrome圖標全新改版　設計師曝三大重點更新

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

日書法老師紙上描繪工整字　駕馭各種風格立體英文也OK

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

人夫爽看性感辣妹片被抓包！　老婆火大舉玩具槍「子彈巴頭」

三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕視聽更享受

附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

1月手機降價榜出爐　iPhone旗艦降約8500元

外觀曝光！三星發表會晚間登場　最新旗艦S22 Ultra附S Pen

蘋果推「手機當刷卡機」鎖定小商家　攤販、外送員收款超方便

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

HTC手機快買不到了！官網僅剩這型號可下單

Chrome圖標全新改版　設計師曝三大重點更新

韋禮安+Leo王　台啤英熊主場移師和平館無限唱癮節

谷愛凌被問國籍卻「大談團結」　美媒轟：她被中國當宣傳武器

發完集氣文2秒就休克！莎莎15年愛貓「器官急性發炎」放棄插管離世

丹麥女王與西班牙國王「宣告確診」　兩人皆輕症

高雄情侶足跡「全是內行景點」！網見行程跪了：已存，下次去玩

怎麼讓小孩願意做家事？　她曝「1重要觀念」…媽媽猛點頭：很棒

外資連3個月淨匯入　累計超過4000億！

三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕視聽更享受

附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

美國滑雪女王冬奧衛冕夢碎　席弗琳呆坐雪地引熱議

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

3C家電熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

三星發表會晚間登場　最新旗艦S22實機曝光

1月手機降價榜出爐　iPhone旗艦降約8500元

HTC手機快買不到了！官網僅剩這型號可下單

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

果粉紅包錢存起來！　蘋果2022年10大新品總整理一次看

iPhone新功能等到了！網更新實測：真的爽

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

蘋果推「手機當刷卡機」鎖定小商家　攤販、外送員收款超方便

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

Chrome圖標全新改版　設計師曝三大重點更新

進口文件洩iPhone SE3超甜價！網敲碗「萬元有找」

iPhone 13的四大攝影技巧　拍出單眼級相機風格

新用戶必看！　Apple Watch十個實用技巧快學起來

更多熱門

相關新聞

附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

三星今晚11時舉辦線上發表會，眾所期待的新旗艦系列Galaxy S22也登場，此次依然維三種機型選擇，S22、S22 Plus與S22 Ultra，最大的特點就是S22 Ultra採用了S Pen，並且附贈在機身之上，也讓人覺得是Note系列的延伸。

三星發表會晚間登場　最新旗艦S22實機曝光

三星發表會晚間登場　最新旗艦S22實機曝光

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

歐智慧型手機市場2021年成長8%！　三星市占領先蘋果

歐智慧型手機市場2021年成長8%！　三星市占領先蘋果

5G發展再上層樓　三星：2022年5G手機需求大增　

5G發展再上層樓　三星：2022年5G手機需求大增　

關鍵字：

三星Tab S8

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

明金成驟逝　檢警相驗死因出爐

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成27年前鬼門關搶回一命！

《華燈3》預告3大看點！郭雪芙慘遭下藥凌虐

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

日書法老師紙上描繪工整字　駕馭各種風格立體英文也OK

日書法老師紙上描繪工整字　駕馭各種風格立體英文也OK

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面