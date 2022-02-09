三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕視聽更享受

▲三星Tab S8。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星今日晚間11時舉辦線上發表會，會中除了最新的旗艦手機Galaxy S22系列之外，也推出最新的平板Galaxy Tab S8系列，其中最大的亮點就在14.6吋的超大平板，帶來更好的視覺體驗。

三星表示，2021年台灣平板市場成長了23%，而三星平板也較同期成長三成，也觀察到1萬5000元以上的平板電腦成長迅速，其中以12.4吋以上最受歡迎，而上代Tab S7則較前代成長了188%。

▲三星Tab S8 共有三種螢幕尺寸。（圖／記者陳俐穎攝）

此次新推出的Tab S8共有三個機型選擇，包含最大的14.6吋S8 Ultra、12.4吋S8+、11吋的Tab S8。規格上，搭載4奈米的高通S8 Gen 1處理器，支援Wi-Fi 6E帶來更高速的上網體驗，也支援快速充電。在許多人必備的S Pen功能上，用演算科技將延遲率下降30%，僅有2.8毫秒的延遲。

最高規格的Tab S8 Ultra具備三個容量選擇，讓消費者根據需求決定，具備120Hz高刷新率，11200mAh超大電量，可以持續使用不斷電，由於大螢幕，也適合加裝鍵盤皮套就可作為筆記型電腦使用，也能切換三星的Dex功能，更加符合工作需求。

▲三星Tab S8 附贈S Pen。（圖／記者陳俐穎攝）

除硬體升級外，在軟體上也多有著墨，可開啟三個視窗，並依照需求調整大小，方便多工作業，而三星 Note也可以在不同裝置切換，如有繪圖需求的用戶，也能使用手機連線變成抓色盤，三星產品皆能互相串連，達成完整的生態系統。