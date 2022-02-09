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外觀曝光！三星發表會晚間登場　最新旗艦S22 Ultra附S Pen

▲三星S22 Ultra曝光。（圖／取自LetsGoDigital）

▲三星S22 Ultra曝光。（圖／取自LetsGoDigital）

記者陳俐穎／綜合報導

三星即將在今日台灣時間晚間11時舉辦發表會，預計會發布新的旗艦機S22系列，而在此同時也出現了許多規格爆料，預計與前代相同將分為S22、S22 Plus、S22 Ultra三種型號，推特上也流出實機照片，S22 Ultra的外觀設計將與S22、S22 Plus不同，採用方正的外觀。

從推特上的照片看來，最高規格S22 Ultra將採用方正狹長外觀設計，有點類似過去Note系列，也接近SONY Xpreia系列，而背後總共可以看到五顆鏡頭設計，而S22 Plus則是擁有3顆鏡頭模組，並且採用圓滑的區域隔開機身，整體設計類似於前代S21。

▲三星S22外觀設計。（圖／取自Anthony）

▲三星S22外觀設計。（圖／取自Anthony）

從目前流出的圖片看來，這次的S22螢幕比例較寬，但詳細的螢幕尺寸仍不確定，而正面則都採用挖孔螢幕設計，且側面看起來更加輕薄，預計也會有更輕巧的重量。

此外，在顏色上也有相關影片流出，從影片上看來，S22提供五總顏色選擇，包含黑、綠、灰、粉紅、白，過去Ultra系列顏色選擇較少，此次S22 Ultra 則為白、綠、紅三色。

許多三星Note系列的消費者都熱愛S Pen支援功能，預計此次三星也會將S Pen加入，在S22 Ultra上，將隨機附上S Pen，且擁有S Pen插槽，十分接近於過去Note系列手機。

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