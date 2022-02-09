大阪環球影城「飛天翼龍」開一半急停！　30人卡15m高空驚魂50分鐘

▲ 遊客開心搭乘飛天翼龍，突然被卡在15公尺高空中。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本大阪環球影城1月才發生雲霄飛車運行中突然停止的事件，知名的飛行式雲霄飛車設施「飛天翼龍」9日下午也傳出緊急停止運轉，約30名遊客卡在15公尺高空，經過50分鐘才全數疏散完成，平安回到地面。

綜合《共同社》、《每日新聞》報導，這起意外發生於當地時間9日下午1時40分左右，「飛天翼龍」設施上升過程中，感應器偵測到異常狀況，導致緊急停止，設施上載有的30名遊客受困離地約15公尺的高空中，在工作人員引導下循軌道旁的通道疏散，經過50分鐘後全數脫困，目前沒有傳出人員受傷。

事實上，大阪環球影城不到一個月前才發生過類似事故，著名設施「好萊塢美夢」1月22日下午因遊客物品飛出，系統偵測到不明物體掉落，觸發安全裝置，導致靠近搭乘處及設施頂點的2台車突然停止，被卡在43公尺高空的30名遊客經過95分鐘才疏散完成。

飛天翼龍也狀況頻頻，2017年8月因一名幼童闖入禁止進入的危險區域，導致園方停止設施，30名遊客被吊掛空中，動彈不得，半小時後才回到地面，短短一個月後又在運行中緊急剎車。接著在2018年5月，飛天翼龍又在離地20至30公尺處突然停下，工作人員雖隨即維修，卻遲遲無法排除狀況，只能從軌道旁的通道一一疏散遊客。